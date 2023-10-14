В Барнауле восстановили асфальт на трамвайных путях за Новым рынком

В скором времени движение трамваев в микрорайон Восточный будет восстановлено

14 октября 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: "Мост"

В Барнауле восстановили асфальтобетонное покрытие на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.

Как сообщили в телеграм-канале "Мост", это необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный.

Ранее рельсы были заасфальтированы, чтобы не затруднять проезд транспорта на время реконструкции моста на Новом рынке. Сейчас подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" продолжает, в том числе, укладывать асфальт на подъездных путях со стороны Дома быта. Специалисты МУП "Горэлектротранс" тем временем приступили к укладке рельсошпальной решетки на малом путепроводе – завершить эти работы планируют в течение двух недель, тем самым будет сделан участок одиночного трамвайного пути от Дома быта до улицы Кулагина протяженностью больше 300 метров.

Ранее стало известно, что большую часть работ на мосту на Новом рынке подрядчик планирует завершить до конца октября.