В Барнауле восстановили асфальт на трамвайных путях за Новым рынком
В скором времени движение трамваев в микрорайон Восточный будет восстановлено
14 октября 2023, 15:05, ИА Амител
В Барнауле восстановили асфальтобетонное покрытие на участке трамвайных путей на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
Как сообщили в телеграм-канале "Мост", это необходимо для дальнейшего восстановления движения трамваев, следующих по маршрутам в микрорайон Восточный.
Ранее рельсы были заасфальтированы, чтобы не затруднять проезд транспорта на время реконструкции моста на Новом рынке. Сейчас подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4" продолжает, в том числе, укладывать асфальт на подъездных путях со стороны Дома быта. Специалисты МУП "Горэлектротранс" тем временем приступили к укладке рельсошпальной решетки на малом путепроводе – завершить эти работы планируют в течение двух недель, тем самым будет сделан участок одиночного трамвайного пути от Дома быта до улицы Кулагина протяженностью больше 300 метров.
Ранее стало известно, что большую часть работ на мосту на Новом рынке подрядчик планирует завершить до конца октября.
21:14:40 14-10-2023
В ДСУ-4 работают мультимиллионеры, только они могут восстановить асфальт вторичным асфальтом до состояния старого, убитого до ремонта, они могут позволить себе держать город 1,5года в состоянии стресса, выиграть любой тендер и в процессе выполнения взять допы. 204 мульта, потому что металл подорожал за эти 1,5года
09:49:18 15-10-2023
Гость (21:14:40 14-10-2023) В ДСУ-4 работают мультимиллионеры, только они могут восстано... Ну так если металл подорожал - они за свои должны были строить? Ну тогда по итогам стройки в лучгем случае ДСУ-4 обанкротилось бы. А в худшем - и ДСУ-4 обанкротилось бы, и мост остался бы недостроенным, как художественный музей
14:34:22 15-10-2023
еще плюс к пробкам на Калинина. Сначала надо было Мост на Ленина открыть!
19:02:21 16-10-2023
Гость (14:34:22 15-10-2023) еще плюс к пробкам на Калинина. Сначала надо было Мост на Л... При чем тут пробки?