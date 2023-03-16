В Барнауле 16 марта пройдёт первый в 2023 году "чистый четверг"

Решение связали с ранним приходом тепла и обильным снеготаянием

16 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле первый в 2023 году "чистый четверг" состоится 16 марта, сообщили в мэрии.

Как отметил первый замглавы администрации города Анатолий Воронков, такую задачу поставил глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Решение проводить "чистые четверги" с этой недели связали с ранним приходом тепла и обильным снеготаянием.

В ходе совещания по предупреждению затопления города талыми водами Воронков отметил, что необходимо приступать к ворошению снега на центральных улицах, уборке наледи и мусора, уделить особое внимание работе управляющих компаний и ТСЖ.