В Барнауле 17 апреля отключат несколько светофоров

Устройства не будут работать из-за ремонта на электросетях

17 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле днём 17 апреля временно отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.

С 13:30 до 16:00 устройства не будут работать на перекрёстках проспекта Комсомольского с улицами Партизанская, Никитина, Интернациональной. Ещё два светофора в это же время отключат на пересечении улицы Горького с улицами Никитина и Гоголя.

Причина – плановый ремонт на электросетях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.