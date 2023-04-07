В Барнауле начали строить развязку. Как изменится схема движения и ждать ли пробок?

Стоимость объекта оценивается в 2,9 млрд рублей

07 апреля 2023, 13:40, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Строительство многоуровневой развязки за 2,9 миллиарда рублей официально началось в Барнауле. Основные работы на участке начнутся в конце мая, когда специалисты подрядной организации ООО "Региональная строительная компания" приступят к перекладке коммуникаций. Сейчас на месте будущей развязки устанавливают новые дорожные знаки для временной схемы движения автомобилей. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника "Алтайавтодора" Евгений Строганов. Рассказываем, как будут строить дорогостоящий объект и повлияет ли это на пробки в Барнауле.

Как будут строить развязку?

В два этапа. Первый начнётся в ближайший месяц: специалисты подготовят подземный туннель и сделают опоры для будущего путепровода. Кроме того, придётся расширить шоссе Ленточный бор на две полосы, а также перенести коммуникации и, в частности, линию ЛЭП. Это потребует больших затрат, но другого способа построить развязку нет. Все эти работы завершатся к середине 2024 года.

А до этого времени перекрывать движение не будут? Схему движения изменят?

Нет. Все работы будут проходить за высоким забором и будут незаметны для жителей города. Впрочем, придётся изменить схему движения на участке. Сейчас идёт подготовка к установке знаков. Как пояснил Евгений Строганов, изменения в большей степени коснутся пешеходов.

Получается, что пробок вообще не будет?

Сейчас специалисты "Политеха" на компьютере просчитывают схему, чтобы просчитать все возможные последствия начала строительства объекта. В частности, предлагается изменить работу светофоров. Впрочем, серьёзно стройка на транспортной ситуации в краевой столице не отразится. На время строительства не предусмотрено перекрытие дорог, а только временные ограничения.

Летом в 2024 году подрядчик уже приступит к самым капиталоёмким работам по установке путепровода. Готов объект должен быть к зиме следующего года.

А будут ли вырубать деревья?

Да, несколько десятков деревьев на участке шоссе Ленточный бор. Но специалисты утверждают, что объём вырубок будет небольшой и новые сосны высадят в других районах города.

Что известно о проекте?

Двухуровневую развязку построят на пересечении Южного и Змеиногорского трактов к концу 2024 года. Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.