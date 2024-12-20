В Барнауле 18-летняя студентка хотела разбогатеть на инвестициях и осталась без денег

Полицейские возбудили уголовное дело

20 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

18-летняя жительница Барнаула хотела подзаработать на инвестициях и лишилась своих сбережений, сообщили в МВД Алтайского края.

Студентка одного из колледжей через мессенджер познакомилась с некой Кристиной и во время общения та показала программу, в которой можно получить высокий доход, вкладывая деньги.

"Потерпевшая решила попробовать, и для начала пополнила баланс на 6 тысяч рублей, однако эта сумма показалась девушке незначительной, и она дополнительно внесла 5 тысяч рублей. Вскоре заявительница попыталась вывести со счета заработанные деньги, но это ей не удалось", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.