В Барнауле 18-летняя студентка хотела разбогатеть на инвестициях и осталась без денег
Полицейские возбудили уголовное дело
20 декабря 2024, 19:00, ИА Амител
18-летняя жительница Барнаула хотела подзаработать на инвестициях и лишилась своих сбережений, сообщили в МВД Алтайского края.
Студентка одного из колледжей через мессенджер познакомилась с некой Кристиной и во время общения та показала программу, в которой можно получить высокий доход, вкладывая деньги.
"Потерпевшая решила попробовать, и для начала пополнила баланс на 6 тысяч рублей, однако эта сумма показалась девушке незначительной, и она дополнительно внесла 5 тысяч рублей. Вскоре заявительница попыталась вывести со счета заработанные деньги, но это ей не удалось", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
19:58:02 20-12-2024
Ох уж мне эти инвесторы с сотней долларов инвестиций...
08:24:34 21-12-2024
Лучше бы грудь насиликонила.
10:56:21 21-12-2024
Musik (08:24:34 21-12-2024) Лучше бы грудь насиликонила. ... на 11 тыщ рублей? это только если сверху силиконовой смазкой пройтись