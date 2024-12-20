В Бийске 89-летняя пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч за спасение правнучки

Возбуждено уголовное дело

20 декабря 2024, 10:02, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 89-летняя пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонила девушка, плачущим голосом назвала ее бабушкой и попросила о помощи. Горожанка разволновалась и поверила, что разговаривает с правнучкой.

"Девушка сообщила, что из-за нее случилась авария на дороге. Она не пострадала, но находится в детской больнице. Дальше к беседе подключилась якобы адвокат и объяснила, что требуются наличные для спасения виновницы от уголовного наказания за ДТП", – рассказали в ведомстве.

Говорить о случившемся кому-либо "юрист" запретила.

В итоге пенсионерка собрала 200 тысяч рублей и передала их курьеру. Через час аферисты вновь позвонили пенсионерке. Но трубку уже взяла ее дочь, которая к тому времени вернулась домой.

Женщина сразу поняла, что мать общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.