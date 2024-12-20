В Бийске 89-летняя пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч за спасение правнучки
Возбуждено уголовное дело
20 декабря 2024, 10:02, ИА Амител
В Бийске 89-летняя пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине позвонила девушка, плачущим голосом назвала ее бабушкой и попросила о помощи. Горожанка разволновалась и поверила, что разговаривает с правнучкой.
"Девушка сообщила, что из-за нее случилась авария на дороге. Она не пострадала, но находится в детской больнице. Дальше к беседе подключилась якобы адвокат и объяснила, что требуются наличные для спасения виновницы от уголовного наказания за ДТП", – рассказали в ведомстве.
Говорить о случившемся кому-либо "юрист" запретила.
В итоге пенсионерка собрала 200 тысяч рублей и передала их курьеру. Через час аферисты вновь позвонили пенсионерке. Но трубку уже взяла ее дочь, которая к тому времени вернулась домой.
Женщина сразу поняла, что мать общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
13:08:37 20-12-2024
Толк от 'возбуждено уголовное дело ' нулевой. Это ж не пикетчика с пустым листком задержать, за мошенников "звёздочки" на погоны не капают.