В Барнауле 19 февраля отключат светофоры на двух перекрестках

Водителей призвали быть внимательнее

19 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: amjad saleh / unsplash.com

В Барнауле днем 19 февраля на два с половиной часа отключат светофоры на двух перекрестках, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на участках:

Юрина – Кавалерийская;

Солнечная Поляна – Георгия Исакова.

Причина – плановые работы на электросетях. Водителей просят быть внимательными на этих участках и соблюдать ПДД.