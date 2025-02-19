В Барнауле 19 февраля отключат светофоры на двух перекрестках
Водителей призвали быть внимательнее
19 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Фото: amjad saleh / unsplash.com
В Барнауле днем 19 февраля на два с половиной часа отключат светофоры на двух перекрестках, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на участках:
- Юрина – Кавалерийская;
- Солнечная Поляна – Георгия Исакова.
Причина – плановые работы на электросетях. Водителей просят быть внимательными на этих участках и соблюдать ПДД.
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