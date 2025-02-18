В Барнауле начнут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега

Первая тестовая уборка совместно с сотрудниками ГАИ пройдет на улице Молодежной

18 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле протестируют новый подход к очистке парковок от снега. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, мешающие снегоуборочной технике автомобили будут эвакуировать.

Отмечается, что барнаульцы регулярно жалуются в соцсетях на заснеженные парковки. Их очистке мешают припаркованные авто.

"Чтобы сделать уборку парковок более эффективной, на наиболее проблемных местах она будет проводиться с участием сотрудников ГАИ, которые в случае нарушений правил парковки будут их эвакуировать, чтобы они не мешали снегоуборочной технике. Данная мера является вынужденной, так как не все автовладельцы соблюдают запреты, установленные знаками дорожного движения", – рассказали в мэрии.

18 февраля уборку с привлечением правоохранителей проведут на улице Молодежной. Внимание уделят парковочным карманам. Власти напомнили, что в феврале там появились новые запреты на остановку и стоянку. Парковаться запретили ночью в районе здания № 6, а возле строения № 12 и № 16 – в том числе и останавливаться. Кроме того, по нечетным числам месяца запрещено оставлять машины на четной стороне Молодежной, от Ленина до Красноармейского, а по четным – на нечетной.

Барнаульцам и гостям города еще раз напомнили о необходимости своевременно убирать автомобили. Кроме того, парковаться можно лишь в разрешенных для этого местах. Информацию повторно доведут до жителей через общедомовые чаты.