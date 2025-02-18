В Барнауле начнут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега
Первая тестовая уборка совместно с сотрудниками ГАИ пройдет на улице Молодежной
18 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
В Барнауле протестируют новый подход к очистке парковок от снега. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, мешающие снегоуборочной технике автомобили будут эвакуировать.
Отмечается, что барнаульцы регулярно жалуются в соцсетях на заснеженные парковки. Их очистке мешают припаркованные авто.
"Чтобы сделать уборку парковок более эффективной, на наиболее проблемных местах она будет проводиться с участием сотрудников ГАИ, которые в случае нарушений правил парковки будут их эвакуировать, чтобы они не мешали снегоуборочной технике. Данная мера является вынужденной, так как не все автовладельцы соблюдают запреты, установленные знаками дорожного движения", – рассказали в мэрии.
18 февраля уборку с привлечением правоохранителей проведут на улице Молодежной. Внимание уделят парковочным карманам. Власти напомнили, что в феврале там появились новые запреты на остановку и стоянку. Парковаться запретили ночью в районе здания № 6, а возле строения № 12 и № 16 – в том числе и останавливаться. Кроме того, по нечетным числам месяца запрещено оставлять машины на четной стороне Молодежной, от Ленина до Красноармейского, а по четным – на нечетной.
Барнаульцам и гостям города еще раз напомнили о необходимости своевременно убирать автомобили. Кроме того, парковаться можно лишь в разрешенных для этого местах. Информацию повторно доведут до жителей через общедомовые чаты.
"Планируется, что подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Следующая очистка парковок в таком формате запланирована на следующей неделе на улице Солнечная Поляна (от Павловского тракта до Взлетной)", – добавили в мэрии.
17:20:50 18-02-2025
А если машина на парковке ( в разрешённом месте) стоит и хозяин далеко? Эвакуировать надо тех, кто где попало машину бросает.
17:27:00 18-02-2025
Гость (17:20:50 18-02-2025) А если машина на парковке ( в разрешённом месте) стоит и хоз... Если уехал далеко, ставь жоповозку на платную парковку или в гараж.
Ни чего страшного с твоей машиной не случится. Приедешь из далека с деньгами и заберёшь жоповозку со штрафстоянки.
(Не переживай, всё будет аккуратно)
17:22:32 18-02-2025
Плохим танцорам тоже постоянно что-то мешает...
17:25:13 18-02-2025
Табличка с временем уборки за сутки - и понеслось.
Хорошее дело.
17:33:45 18-02-2025
Олег (17:25:13 18-02-2025) Табличка с временем уборки за сутки - и понеслось.Хороше... Действительно!
Нельзя как-то наладить общение с населением!?
А то чуть что сразу запрещающий закон!?
Бац, и запрещающие знаки...!?
Вы, власти наши для нас самые дорогие, с учётом современных технологий, как-то общение с населением пытаетесь вести!?!
А то уже и через госуслуги можно владельцам авто сообщения оставлять! А у вас всё по старинке... Эвакуация... Запрещ.законы... Запрещ.знаки...
07:26:59 19-02-2025
Гость (17:33:45 18-02-2025) Действительно! Нельзя как-то наладить общение с населени... Простой пример с любым двором любой многоэтажки - объявление, что трактором чистить будут вывешивают за два дня. Не в одном экземпляре, налепят везде, чтобы увидели. В день чистки большинство убирает машины. Но два-три дятла все равно оставляют свои жоповозки. И это не брошенные автомобили, видно, что на них ездят. Вот они читать не умеют или просто плюют на всех остальных?
17:28:46 18-02-2025
ну пусть они в госсуслуги напишут хозяину )))
17:35:21 18-02-2025
Давно пора порядок наводить начинать. А то заставят дороги, не проехать не пройти. Парковка общественная нужна, чтобы припарковаться и в магазин сходить, в парикмахерскую, по делам на несколько минут. А часами и, тем более, сутками машина должна в гараже, машиноместе или на территории собственника стоять.
17:43:50 18-02-2025
Russkiy (17:35:21 18-02-2025) Давно пора порядок наводить начинать. А то заставят дороги, ... Вот вы русские все такие умные...!?
А ты знаешь, что минстрой снижает нормативы парковочных мест?! Не только в новостройках, а вообще!
И все от государства до банков стимулируют выпуск, завоз и продажу авто!
Получается государство одной рукой снижает парковки, а другой увеличивает количество владельцев авто!
Спрашивается, зачем оно нагнетает в этой области обстановку!?...
17:54:02 18-02-2025
Гость (17:43:50 18-02-2025) Вот вы русские все такие умные...!?А ты знаешь, что минс... Проблема парковки должна волновать только хозяина автомобиля. Его же никто не принуждал покупать автомобиль. Должен был подумать, где будет его хранить.
18:07:24 18-02-2025
Гость (17:54:02 18-02-2025) Проблема парковки должна волновать только хозяина автомобиля... А что это за дискриминация по имущественному признаку!? А!?
21:05:06 18-02-2025
Гость (18:07:24 18-02-2025) А что это за дискриминация по имущественному признаку!? А!? ... Причём здесь дискриминация? С чего ради кого-то должна волновать проблема размещения твоего личного имущества?
07:44:18 19-02-2025
Гость (18:07:24 18-02-2025) А что это за дискриминация по имущественному признаку!? А!? ... Какая уж тут дискриминация? Ты же не покупаешь вначале шкаф, а потом для него квартиру? Вначале же приобретаешь жилье, а уж потом обставляешь его мебелью.
23:11:17 18-02-2025
Гость (17:54:02 18-02-2025) Проблема парковки должна волновать только хозяина автомобиля... Ну вас же никто не принуждал быть владельцем жилья в России? Та чего вы можете, чтобы вам кто-то снег от ворот чистил?
09:09:16 19-02-2025
Russkiy (17:35:21 18-02-2025) Давно пора порядок наводить начинать. А то заставят дороги, ... а если я га работу приехала, мне модно возле офиса парковаться на весь день? или гараж с собой возить?
09:15:02 19-02-2025
Гость (09:09:16 19-02-2025) а если я га работу приехала, мне модно возле офиса парковать... Можно, на стоянке офиса или на любой платной стоянке.
09:45:48 19-02-2025
Гость (09:15:02 19-02-2025) Можно, на стоянке офиса или на любой платной стоянке. ... И много у нас в городе платных стоянок? Назовите адреса, если знаете.
17:42:30 18-02-2025
А почему эти "доблестные" блюдители закона не убирают "железный мусор" накиданный под знаками на улице Привокзальной? Или возле жд вокзала??? Года 3 назад эвакуатор там работал. А потом как то "устал"...
18:06:44 18-02-2025
Ещё бы сфурами халявщиками разобрались с парковками
18:11:56 18-02-2025
Живу на Молодёжной. У нас стоят машины, покрытые снегом на 2 метра, т.е хозяин её бросил в начале зимы. И таких много, они реально мешают, т.к приткнуты на обочине
18:39:31 18-02-2025
На ворованную - и на СВО
14:06:47 19-02-2025
А если владелец рыдвана на СВО?
21:57:28 19-02-2025
Гость (14:06:47 19-02-2025) А если владелец рыдвана на СВО?... ... и ему подгонят его же машину-брошенку.
Навряд ли он сможет на ней домой вернуться