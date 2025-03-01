В Барнауле 2 марта изменят схемы движения двух трамвайных маршрутов

Автобусы и личный транспорт изменения не затронут

01 марта 2025, 13:15, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 2 марта временно изменят движение трамваев № 2 и 3, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Причина – аварийные работы на коммунальных сетях в районе улиц Попова и Трактовая. В связи с этим трамваи в воскресенье будут ездить так:

№ 2: КП Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – депо № 3;

КП Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – депо № 3; № 3: КП Восточный – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – депо № 3.