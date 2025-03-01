В Барнауле 2 марта изменят схемы движения двух трамвайных маршрутов
Автобусы и личный транспорт изменения не затронут
01 марта 2025, 13:15, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле 2 марта временно изменят движение трамваев № 2 и 3, сообщили в телеграм-канале мэрии.
Причина – аварийные работы на коммунальных сетях в районе улиц Попова и Трактовая. В связи с этим трамваи в воскресенье будут ездить так:
- № 2: КП Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – депо № 3;
- № 3: КП Восточный – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – депо № 3.
"В понедельник трамваи № 2 и 3 пойдут по своим маршрутам, согласно расписанию движения. Движение личного транспорта и автобусных маршрутов в районе улиц Попова и Трактовая будет открыто", – отметили в пресс-службе городской администрации.
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