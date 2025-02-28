В Барнауле рассмотрели вопрос о необходимости повышения стоимости проезда в транспорте

Вячеслав Франк подчеркнул, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам

28 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Барнаульские перевозчики обратились к властям с инициативой об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Данный вопрос глава города Вячеслав Франк рассмотрел на совещании, сообщает мэрия.

"По мнению транспортных компаний города, действующий уровень проездной платы не обеспечивает бесперебойную работу транспорта в связи с изменением экономики в отрасли: ростом цен на топливо (на 11,3%), запасные части и комплектующие (на 11%), увеличением процентных ставок по кредитам и лизинговым договорам", – пояснил позицию перевозчиков замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Кроме того, по словам предпринимателей, необходимо повышать зарплаты работникам, чтобы остановить отток кадров.

В ответ Франк указал, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам. Например, власти города постоянно получают жалобы на состояние транспорта, несоблюдение графика движения, а также на поведение водителей.

"Пока я не вижу движения в решении этих проблем со стороны перевозчиков", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Как отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, из 16 перевозчиков, которые должны обновлять автопарк (согласно долгосрочному контракту), только девять исполняют обязательства. В итоге с семью компаниями сейчас ведется претензионная работа, выставляются штрафы.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил провести расчеты экономического обоснования изменения тарифов. Вопрос о необходимости изменения тарифов планируется рассмотреть на совещании с участием перевозчиков.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Маршруты обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.