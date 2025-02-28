В Барнауле рассмотрели вопрос о необходимости повышения стоимости проезда в транспорте
Вячеслав Франк подчеркнул, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам
28 февраля 2025, 11:15, ИА Амител
Барнаульские перевозчики обратились к властям с инициативой об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Данный вопрос глава города Вячеслав Франк рассмотрел на совещании, сообщает мэрия.
"По мнению транспортных компаний города, действующий уровень проездной платы не обеспечивает бесперебойную работу транспорта в связи с изменением экономики в отрасли: ростом цен на топливо (на 11,3%), запасные части и комплектующие (на 11%), увеличением процентных ставок по кредитам и лизинговым договорам", – пояснил позицию перевозчиков замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
Кроме того, по словам предпринимателей, необходимо повышать зарплаты работникам, чтобы остановить отток кадров.
В ответ Франк указал, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам. Например, власти города постоянно получают жалобы на состояние транспорта, несоблюдение графика движения, а также на поведение водителей.
"Пока я не вижу движения в решении этих проблем со стороны перевозчиков", – подчеркнул Вячеслав Франк.
Как отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, из 16 перевозчиков, которые должны обновлять автопарк (согласно долгосрочному контракту), только девять исполняют обязательства. В итоге с семью компаниями сейчас ведется претензионная работа, выставляются штрафы.
По итогам совещания Вячеслав Франк поручил провести расчеты экономического обоснования изменения тарифов. Вопрос о необходимости изменения тарифов планируется рассмотреть на совещании с участием перевозчиков.
Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Маршруты обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.
11:24:15 28-02-2025
Так вот кто инфляцию разгоняет.
13:00:58 28-02-2025
Russkiy (11:24:15 28-02-2025) Так вот кто инфляцию разгоняет.... Кто-то набрал кредитов и пытается их обесценить с помощью инфляции. Банки должны пересчитывать кредиты при инфляции.
11:24:16 28-02-2025
Даже не думайте в сторону увеличения. Ничего не изменится в лучшую сторону. Не нравится — пусть идут ищут новые маршруты, заказчиков.
Генрихович, не соглашайся))) Не ведись на слова Курышина............
12:49:10 28-02-2025
Гость (11:24:16 28-02-2025) Даже не думайте в сторону увеличения. Ничего не изменится в ... Ржунимагу! Самому-то не смешно от своих слов?
11:26:17 28-02-2025
Снижать надо-цена качество не совпадает...
11:31:55 28-02-2025
мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой доступности от дома. многие даже не представляют, какой это кайф)
11:40:52 28-02-2025
Элен без ребят (11:31:55 28-02-2025) мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой досту... Найти способ не работать - еще больший кайф
12:10:53 28-02-2025
Гость (11:40:52 28-02-2025) Найти способ не работать - еще больший кайф... Это вам надо в депутаты...
12:21:59 28-02-2025
Гость (11:40:52 28-02-2025) Найти способ не работать - еще больший кайф... И не сесть при этом. А в комментах пускай народ грязью поливает )
17:06:50 28-02-2025
Гость (11:40:52 28-02-2025) Найти способ не работать - еще больший кайф... мне не понравилось. скучно
11:43:25 28-02-2025
Элен без ребят (11:31:55 28-02-2025) мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой досту...
вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, да еще в шаговой доступности. грузчик, не?.....
12:10:37 28-02-2025
Гость (11:43:25 28-02-2025) вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, д... не, не грузчик - у нее в кабинете зеркало висит
12:13:06 28-02-2025
Гость (11:43:25 28-02-2025) вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, д... А что грузчик не человек? Или сейчас только менеджеры с бородой за людей считаются?
12:33:49 28-02-2025
Russkiy (12:13:06 28-02-2025) А что грузчик не человек? Или сейчас только менеджеры с боро... Так там и нет противопоставления званию "человек".
12:18:03 01-03-2025
Гость (11:43:25 28-02-2025) вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, д... грузчица, да.
а как вы догадались?
12:09:41 28-02-2025
Элен без ребят (11:31:55 28-02-2025) мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой досту... Согласен. 15 лет проездил за 20 км. Теперь 20 минут пешком. Красота... Ни пробок, ни транспорта. Почему раньше не догадался так сделать...
11:37:31 28-02-2025
11,3 + 11 + 19 = 41,3% округлить до 50%
дороговато будет в ОТ ездить...
если все нищеброды начнут считать и накупят китайчатины - это ж никаких дорог не хватит!
11:44:48 28-02-2025
Musik (11:37:31 28-02-2025) 11,3 + 11 + 19 = 41,3% округлить до 50%дороговато будет ... если все нищеброды начнут считать и накупят китайчатины - это ж никаких дорог не хватит!
Т.е., Вы всех пассажиров поставили в разряд нищебродов?
11:39:59 28-02-2025
После 18-00 с КРИСТАЛЛА на ЮЖНЫЙ уехать невозможно. 51-й и 59-й битком забиты и не останавливаются. Или с пересадкой езжай, или на ТАКСИ. Повышайте проезд дальше,повышайте. Много "добрых слов" в свой адрес узнаете. Утром та же история. На Южном только на Белинского можно залезть . Про 59-й вААще молчу.
11:23:43 13-03-2025
Гость (11:39:59 28-02-2025) После 18-00 с КРИСТАЛЛА на ЮЖНЫЙ уехать невозможно. 51-й и 5... А вы не задумывались почему так. А может за среднюю зп в 50т.водитель не будет 16часов работать и при этом с такими рисками
11:40:17 28-02-2025
Шо, опять?! (с)
Похоже без животворящего пенделя и прокуратуры проблему с общественным транспортом в Барнауле не решить никому.
11:51:42 28-02-2025
Какая власть, такая инфраструктура. Везде проблемы.
12:37:40 28-02-2025
Гость (11:51:42 28-02-2025) Какая власть, такая инфраструктура. Везде проблемы.... Так за этим количеством муравейников никакая инфраструктура не поспеет! Весь колхоз уже в город перебрался😄
12:32:19 28-02-2025
По моему каждый год,а то и чаще, перевозчики требуют повысить стоимость проезда. И повышают, но улучшений с их стороны реально нет, как был грязный страшный транспорт, так и есть, хамство водителей и кондукторов, невозможность оплатить картой, опасная езда.
Вот пусть сначала наладят работу, что бы было всё чисто, вежливо, комфортно, по оплате проблем не было, поработают так месяц другой, сами привыкнут, а потом можно и стоимость повысить.
15:18:09 28-02-2025
Гость (12:32:19 28-02-2025) По моему каждый год,а то и чаще, перевозчики требуют повысит... давайте спросим сначала куда дели деньги от повышений предыдущих. На что пустили?
13:15:08 28-02-2025
Они бы в своей песни какие нибудь слова сменили для разнообразия,песня врунов....
14:58:03 28-02-2025
А зачем менять слова в песне, вы же ноете, но платите-)
13:22:57 28-02-2025
"Вот пусть сначала наладят работу.. " - в Светофорах рынок навёл порядок?
14:44:04 28-02-2025
Предлагаю : всех владельцев маршрутов отправить в Москву посмотреть как производится расчет за проезд ,как чисто в автобусах и какие автобусы.потом налоговой жёстко взять на контроль.в кабалуу загнали народ,возят как скот и народ молчит.кто отвечает за транспорт снять с должности ,пусть вспомнит молодость.почему никто не хочет чтобы город процветал.закупите электробусы.КАМАЗ.в чем проблема.однозначно кому-то выгодно народ скотом называть.посмотрите как в Москве все организовано красота .
18:46:14 28-02-2025
Юрий (14:44:04 28-02-2025) Предлагаю : всех владельцев маршрутов отправить в Москву пос... И пусть узнают там, что значит график движения.
15:01:59 28-02-2025
Какие ещё 68 автобусных маршрутов? Где на них настоящие автобусы? Кроме 1, 10, 20, 35 и пары других маршрутов автобусов в городе попросту нет
15:41:44 28-02-2025
Вам всем не все равно , пиво, хлеб, молоко, все дорожает и что? Идете и покупаете , голодом не сидите , вам 5 р ни на что не повлияет.
15:58:29 28-02-2025
Возвращаясь к баранам: почему число автобусов на 1-ом и 10-ом маршрутах в вечерний час пик катастрофически уменьшается? Три из четырех автобусов со стороны спартака-2 с погашенными огнями проезжают мимо стоящих на остановках людей! Предлагаю придумать очередное новое вранье для объяснения данной ситуации.
22:43:44 01-03-2025
Да пускай администрация сама закупает транспорт, нанимает водителей, оплачивает з/ч и гсм и глядишь всё хорошо будет, а то ишь, устроились, понаняли каких то типов и типа администрация не при чем. Как раз при чем только администрация: че в стране инфляция такая, че так топливо выросло и цены на зч? Пусть пишут запрос в федеральный центр, если это не в их компетенции. А то ишь ты. Поручил разобраться. Муниципальный транспорт, его качество и стоимость проезда - это всë исключительно компетенции муниципалитета. И не надо с больной головы на здоровую перекладывать, мол предприниматели недобросовестные
02:57:18 02-03-2025
В Новосибирске в 22-30 с площади Ленина можно уехать в любую точку города на автобусах,современных, новых автобусах, цена на маршрутках 50-60, на автобусах, троллейбуса, трамваях дешевле. Транспорт государственный автобсный есть. Поднимать цены у нас надо, но тем кто вкладывается в закуп новых автобусов. А утильные автобусы запретить вообще