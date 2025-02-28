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В Барнауле рассмотрели вопрос о необходимости повышения стоимости проезда в транспорте

Вячеслав Франк подчеркнул, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам

28 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org
Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Барнаульские перевозчики обратились к властям с инициативой об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Данный вопрос глава города Вячеслав Франк рассмотрел на совещании, сообщает мэрия.

"По мнению транспортных компаний города, действующий уровень проездной платы не обеспечивает бесперебойную работу транспорта в связи с изменением экономики в отрасли: ростом цен на топливо (на 11,3%), запасные части и комплектующие (на 11%), увеличением процентных ставок по кредитам и лизинговым договорам", – пояснил позицию перевозчиков замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Кроме того, по словам предпринимателей, необходимо повышать зарплаты работникам, чтобы остановить отток кадров.

В ответ Франк указал, что у барнаульцев есть обоснованные претензии к перевозчикам. Например, власти города постоянно получают жалобы на состояние транспорта, несоблюдение графика движения, а также на поведение водителей.

"Пока я не вижу движения в решении этих проблем со стороны перевозчиков", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Как отметил глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, из 16 перевозчиков, которые должны обновлять автопарк (согласно долгосрочному контракту), только девять исполняют обязательства. В итоге с семью компаниями сейчас ведется претензионная работа, выставляются штрафы.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил провести расчеты экономического обоснования изменения тарифов. Вопрос о необходимости изменения тарифов планируется рассмотреть на совещании с участием перевозчиков.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Маршруты обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому.

Барнаул общественный транспорт тарифы

Комментарии 35

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Russkiy

11:24:15 28-02-2025

Так вот кто инфляцию разгоняет.

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Гость

13:00:58 28-02-2025

Russkiy (11:24:15 28-02-2025) Так вот кто инфляцию разгоняет.... Кто-то набрал кредитов и пытается их обесценить с помощью инфляции. Банки должны пересчитывать кредиты при инфляции.

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Гость

11:24:16 28-02-2025

Даже не думайте в сторону увеличения. Ничего не изменится в лучшую сторону. Не нравится — пусть идут ищут новые маршруты, заказчиков.
Генрихович, не соглашайся))) Не ведись на слова Курышина............

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Гость

12:49:10 28-02-2025

Гость (11:24:16 28-02-2025) Даже не думайте в сторону увеличения. Ничего не изменится в ... Ржунимагу! Самому-то не смешно от своих слов?

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....

11:26:17 28-02-2025

Снижать надо-цена качество не совпадает...

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Элен без ребят

11:31:55 28-02-2025

мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой доступности от дома. многие даже не представляют, какой это кайф)

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Гость

11:40:52 28-02-2025

Элен без ребят (11:31:55 28-02-2025) мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой досту... Найти способ не работать - еще больший кайф

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Гость

12:10:53 28-02-2025

Гость (11:40:52 28-02-2025) Найти способ не работать - еще больший кайф... Это вам надо в депутаты...

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Гость

12:21:59 28-02-2025

Гость (11:40:52 28-02-2025) Найти способ не работать - еще больший кайф... И не сесть при этом. А в комментах пускай народ грязью поливает )

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Элен без ребят

17:06:50 28-02-2025

Гость (11:40:52 28-02-2025) Найти способ не работать - еще больший кайф... мне не понравилось. скучно

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Гость

11:43:25 28-02-2025

Элен без ребят (11:31:55 28-02-2025) мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой досту...
вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, да еще в шаговой доступности. грузчик, не?.....

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Гость

12:10:37 28-02-2025

Гость (11:43:25 28-02-2025) вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, д... не, не грузчик - у нее в кабинете зеркало висит

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Russkiy

12:13:06 28-02-2025

Гость (11:43:25 28-02-2025) вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, д... А что грузчик не человек? Или сейчас только менеджеры с бородой за людей считаются?

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Гость

12:33:49 28-02-2025

Russkiy (12:13:06 28-02-2025) А что грузчик не человек? Или сейчас только менеджеры с боро... Так там и нет противопоставления званию "человек".

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Элен без ребят

12:18:03 01-03-2025

Гость (11:43:25 28-02-2025) вы наверное бооольшой специалист, раз работы завались, д... грузчица, да.
а как вы догадались?

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Russkiy

12:09:41 28-02-2025

Элен без ребят (11:31:55 28-02-2025) мое лучшее решение в жизни- это найти работу в шаговой досту... Согласен. 15 лет проездил за 20 км. Теперь 20 минут пешком. Красота... Ни пробок, ни транспорта. Почему раньше не догадался так сделать...

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Musik

11:37:31 28-02-2025

11,3 + 11 + 19 = 41,3% округлить до 50%
дороговато будет в ОТ ездить...
если все нищеброды начнут считать и накупят китайчатины - это ж никаких дорог не хватит!

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Матвей

11:44:48 28-02-2025

Musik (11:37:31 28-02-2025) 11,3 + 11 + 19 = 41,3% округлить до 50%дороговато будет ... если все нищеброды начнут считать и накупят китайчатины - это ж никаких дорог не хватит!
Т.е., Вы всех пассажиров поставили в разряд нищебродов?

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Гость

11:39:59 28-02-2025

После 18-00 с КРИСТАЛЛА на ЮЖНЫЙ уехать невозможно. 51-й и 59-й битком забиты и не останавливаются. Или с пересадкой езжай, или на ТАКСИ. Повышайте проезд дальше,повышайте. Много "добрых слов" в свой адрес узнаете. Утром та же история. На Южном только на Белинского можно залезть . Про 59-й вААще молчу.

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Гость

11:23:43 13-03-2025

Гость (11:39:59 28-02-2025) После 18-00 с КРИСТАЛЛА на ЮЖНЫЙ уехать невозможно. 51-й и 5... А вы не задумывались почему так. А может за среднюю зп в 50т.водитель не будет 16часов работать и при этом с такими рисками

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Гость

11:40:17 28-02-2025

Шо, опять?! (с)
Похоже без животворящего пенделя и прокуратуры проблему с общественным транспортом в Барнауле не решить никому.

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Гость

11:51:42 28-02-2025

Какая власть, такая инфраструктура. Везде проблемы.

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Гость

12:37:40 28-02-2025

Гость (11:51:42 28-02-2025) Какая власть, такая инфраструктура. Везде проблемы.... Так за этим количеством муравейников никакая инфраструктура не поспеет! Весь колхоз уже в город перебрался😄

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Гость

12:32:19 28-02-2025

По моему каждый год,а то и чаще, перевозчики требуют повысить стоимость проезда. И повышают, но улучшений с их стороны реально нет, как был грязный страшный транспорт, так и есть, хамство водителей и кондукторов, невозможность оплатить картой, опасная езда.
Вот пусть сначала наладят работу, что бы было всё чисто, вежливо, комфортно, по оплате проблем не было, поработают так месяц другой, сами привыкнут, а потом можно и стоимость повысить.

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Гость

15:18:09 28-02-2025

Гость (12:32:19 28-02-2025) По моему каждый год,а то и чаще, перевозчики требуют повысит... давайте спросим сначала куда дели деньги от повышений предыдущих. На что пустили?

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Сергей

13:15:08 28-02-2025

Они бы в своей песни какие нибудь слова сменили для разнообразия,песня врунов....

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Вы все

14:58:03 28-02-2025

А зачем менять слова в песне, вы же ноете, но платите-)

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dok_СФ

13:22:57 28-02-2025

"Вот пусть сначала наладят работу.. " - в Светофорах рынок навёл порядок?

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Юрий

14:44:04 28-02-2025

Предлагаю : всех владельцев маршрутов отправить в Москву посмотреть как производится расчет за проезд ,как чисто в автобусах и какие автобусы.потом налоговой жёстко взять на контроль.в кабалуу загнали народ,возят как скот и народ молчит.кто отвечает за транспорт снять с должности ,пусть вспомнит молодость.почему никто не хочет чтобы город процветал.закупите электробусы.КАМАЗ.в чем проблема.однозначно кому-то выгодно народ скотом называть.посмотрите как в Москве все организовано красота .

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Гость

18:46:14 28-02-2025

Юрий (14:44:04 28-02-2025) Предлагаю : всех владельцев маршрутов отправить в Москву пос... И пусть узнают там, что значит график движения.

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Чучмек

15:01:59 28-02-2025

Какие ещё 68 автобусных маршрутов? Где на них настоящие автобусы? Кроме 1, 10, 20, 35 и пары других маршрутов автобусов в городе попросту нет

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Старый

15:41:44 28-02-2025

Вам всем не все равно , пиво, хлеб, молоко, все дорожает и что? Идете и покупаете , голодом не сидите , вам 5 р ни на что не повлияет.

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Гость

15:58:29 28-02-2025

Возвращаясь к баранам: почему число автобусов на 1-ом и 10-ом маршрутах в вечерний час пик катастрофически уменьшается? Три из четырех автобусов со стороны спартака-2 с погашенными огнями проезжают мимо стоящих на остановках людей! Предлагаю придумать очередное новое вранье для объяснения данной ситуации.

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Алексей

22:43:44 01-03-2025

Да пускай администрация сама закупает транспорт, нанимает водителей, оплачивает з/ч и гсм и глядишь всё хорошо будет, а то ишь, устроились, понаняли каких то типов и типа администрация не при чем. Как раз при чем только администрация: че в стране инфляция такая, че так топливо выросло и цены на зч? Пусть пишут запрос в федеральный центр, если это не в их компетенции. А то ишь ты. Поручил разобраться. Муниципальный транспорт, его качество и стоимость проезда - это всë исключительно компетенции муниципалитета. И не надо с больной головы на здоровую перекладывать, мол предприниматели недобросовестные

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Коренной житель Барнаула

02:57:18 02-03-2025

В Новосибирске в 22-30 с площади Ленина можно уехать в любую точку города на автобусах,современных, новых автобусах, цена на маршрутках 50-60, на автобусах, троллейбуса, трамваях дешевле. Транспорт государственный автобсный есть. Поднимать цены у нас надо, но тем кто вкладывается в закуп новых автобусов. А утильные автобусы запретить вообще

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