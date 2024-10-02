В Барнауле 2 октября завоют сирены

Во время сигнала жителей просят включить радио или телевизоры

02 октября 2024, 08:35, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 2 октября проверят системы оповещения населения, сообщили в мэрии.

С 10:40 до 10:43 городские сирены подадут сигнал "Внимание всем!", который предназначен для оперативного информирования граждан при угрозе или возникновении ЧС.

"Услышав сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем!", гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу 1-10 канала или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России" (частота вещания в Барнауле – 103,4 МГц), "Авторадио" (103,9 МГц), "Шансон" (101,9 МГц) и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", – отметили в администрации города.

В этот же день системы оповещения проверят и в других населенных пунктах Алтайского края.