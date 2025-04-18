Отключение продлится с 09:00 до 17:00

18 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле 21 апреля отключат холодную воду в 61 частном доме, сообщается в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".

Причина – плановые работы по улице Декоративной, 117. Там с 09:00 до 17:00 специалисты будут проводить врезку пожарного гидранта.

На время работ холодное водоснабжение отключат по адресам:

ул. Декоративная, 95–127;

ул. Декоративная, 112–136.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.

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