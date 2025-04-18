В Барнауле 21 апреля отключат холодную воду в 61 частном доме
Отключение продлится с 09:00 до 17:00
18 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
В Барнауле 21 апреля отключат холодную воду в 61 частном доме, сообщается в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".
Причина – плановые работы по улице Декоративной, 117. Там с 09:00 до 17:00 специалисты будут проводить врезку пожарного гидранта.
На время работ холодное водоснабжение отключат по адресам:
ул. Декоративная, 95–127;
ул. Декоративная, 112–136.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.
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