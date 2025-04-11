Такое решение уже скоро примут муниципальные власти

11 апреля 2025, 09:50, ИА Амител

Фото: Yomi Ajilore / unsplash.com

Отопительный сезон в Алтайском крае обычно завершается в конце апреля или начале мая, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на отметке выше +8 градусов. Но также учитывают прогноз погоды на ближайшие дни, сообщили в СГК Барнаул.

При этом решение о начале и завершении отопительного сезона СГК не принимает: такими полномочиями наделены муниципальные власти.

"В частности, это администрации Барнаула, Бийска и Рубцовска", – говорится в сообщении.

Если же жителям одного дома уже сильно жарко, то на общем собрании они могут договориться о досрочном прекращении теплоснабжения.

В СГК Барнаул ранее также рассказали, можно ли убавить отопление в квартире или вовсе его отключить в связи с резким потеплением на улице.