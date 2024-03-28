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В Барнауле 28 марта на полтора часа перекроют Социалистический проспект

Из-за ограничения изменятся маршруты ряда автобусов

28 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com
Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле 28 марта временно перекроют часть проспекта Социалистического из-за проведения открытого общегородского развода полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова (пл. Свободы) с 15:30 до 17:00. В связи с этим изменятся схемы движения ряда автобусов:

  • № 20: при движении в сторону на конечный остановочный пункт "п. Лесной":  пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя –  пр. Красноармейский – ул. Ползунова –  пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений;
  • № 55: при движении на конечный остановочный пункт "пл. Победы":  пр. Красноармейский – ул. Ползунова –  пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений;
  • № 70р: при движении на конечный остановочный пункт "пл. Победы":  пр. Красноармейский – ул. Ползунова –  пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений;
  • № 73р: при движении на конечный остановочный пункт "пл. Спартака":  пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова –  пр. Красноармейский, обратно — без изменений;
  • № 109, 109оп: при движении на конечные остановочные пункты "п. Центральный", "ул. Опытная станция" соответственно:  пр. Ленина – ул. Пушкина –  пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя –  пр. Красноармейский, далее по маршрутам, обратно — без изменений.

Ранее сообщили, что в Барнауле перекроют Южный тракт в районе строительства развязки.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 1

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Гость

10:46:27 28-03-2024

А оркестр будет?

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