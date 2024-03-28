В Барнауле 28 марта на полтора часа перекроют Социалистический проспект

Из-за ограничения изменятся маршруты ряда автобусов

28 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле 28 марта временно перекроют часть проспекта Социалистического из-за проведения открытого общегородского развода полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова (пл. Свободы) с 15:30 до 17:00. В связи с этим изменятся схемы движения ряда автобусов:

№ 20: при движении в сторону на конечный остановочный пункт "п. Лесной": пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений;

при движении в сторону на конечный остановочный пункт "п. Лесной": пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений; № 55: при движении на конечный остановочный пункт "пл. Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "пл. Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений; № 70р: при движении на конечный остановочный пункт "пл. Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "пл. Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, обратно — без изменений; № 73р: при движении на конечный остановочный пункт "пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, обратно — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, обратно — без изменений; № 109, 109оп: при движении на конечные остановочные пункты "п. Центральный", "ул. Опытная станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам, обратно — без изменений.

Ранее сообщили, что в Барнауле перекроют Южный тракт в районе строительства развязки.