В Барнауле перекроют движение по Южному тракту в районе строительства развязки

Ограничение будет действовать в ночь с 6 на 7 апреля

28 марта 2024, 08:43, ИА Амител

Строительство развязки на Змеиногорском тракте / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле временно перекроют Южный тракт в районе строительства развязки, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Ограничение будет действовать в обе стороны в ночь с 6 на 7 апреля с 22:30 до 05:30 на участке от Змеиногорского тракта до шоссе Ленточный бор.

"При этом движение шоссе Ленточный Бор – поворот на Южный тракт будет осуществляться в прежнем режиме. Объезд перекрытого участка возможен через поселок Южный по улице Белинского с выездом на Змеиногорский тракт", — добавили в ведомстве.

Трехуровневая развязка на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор должна быть готова к концу 2024 года. После окончания всех работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский и продолжить движение в сторону Рубцовска по трассе А-322.

Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу, которое будет в пять раз больше предыдущего.