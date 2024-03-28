В Барнауле перекроют движение по Южному тракту в районе строительства развязки
Ограничение будет действовать в ночь с 6 на 7 апреля
28 марта 2024, 08:43, ИА Амител
В Барнауле временно перекроют Южный тракт в районе строительства развязки, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
Ограничение будет действовать в обе стороны в ночь с 6 на 7 апреля с 22:30 до 05:30 на участке от Змеиногорского тракта до шоссе Ленточный бор.
"При этом движение шоссе Ленточный Бор – поворот на Южный тракт будет осуществляться в прежнем режиме. Объезд перекрытого участка возможен через поселок Южный по улице Белинского с выездом на Змеиногорский тракт", — добавили в ведомстве.
Трехуровневая развязка на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор должна быть готова к концу 2024 года. После окончания всех работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский и продолжить движение в сторону Рубцовска по трассе А-322.
Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу, которое будет в пять раз больше предыдущего.
14:21:04 28-03-2024
А можнож сразу же там восстановить дорожное полотно? А то строители тракторами разбили там весь асфальт, и теперь там пробка начинается и тянется весь змеиногорский тракт.
Раз уж перекрытие будет осуществлено, ну хотябы маломальски подлатайте, совесть то имейте!