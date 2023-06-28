В Барнауле 30 июня состоится кинопоказ под открытым небом
Фестиваль уличного кино в этом году пройдет в тысяче городов и поселков России
28 июня 2023, 13:48, ИА Амител
Фото: wsffest.com
В Барнауле 30 июня состоится кинопоказ под открытым небом. Согласно сообщению на официальном сайте мероприятия, организаторы кинофестиваля обещают показать множество фильмов, которых нет в открытом доступе, а зрители после смогут за них проголосовать.
В этом году проект реализуется при поддержке Министерства культуры. Генеральным партнером фестиваля стал онлайн-кинотеатр PREMIER. Всего участниками с 1 июня по 30 сентября станут более тысячи российских городов и поселков.
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