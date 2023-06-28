Фестиваль уличного кино в этом году пройдет в тысяче городов и поселков России

28 июня 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: wsffest.com

В Барнауле 30 июня состоится кинопоказ под открытым небом. Согласно сообщению на официальном сайте мероприятия, организаторы кинофестиваля обещают показать множество фильмов, которых нет в открытом доступе, а зрители после смогут за них проголосовать.

В этом году проект реализуется при поддержке Министерства культуры. Генеральным партнером фестиваля стал онлайн-кинотеатр PREMIER. Всего участниками с 1 июня по 30 сентября станут более тысячи российских городов и поселков.