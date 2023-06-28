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В Барнауле 30 июня состоится кинопоказ под открытым небом

Фестиваль уличного кино в этом году пройдет в тысяче городов и поселков России

28 июня 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: wsffest.com
Фото: wsffest.com

В Барнауле 30 июня состоится кинопоказ под открытым небом. Согласно сообщению на официальном сайте мероприятия, организаторы кинофестиваля обещают показать множество фильмов, которых нет в открытом доступе, а зрители после смогут за них проголосовать.

В этом году проект реализуется при поддержке Министерства культуры. Генеральным партнером фестиваля стал онлайн-кинотеатр PREMIER. Всего участниками с 1 июня по 30 сентября станут более тысячи российских городов и поселков.

Комментарии 2

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горожанка

14:00:23 28-06-2023

Где? Во сколько?

  4 Нравится
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Гость

14:04:51 28-06-2023

в «Арлекино» Начало назначено на 18:00

  -2 Нравится
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