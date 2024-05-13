Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Из-за сухой погоды возможен рост количества природных пожаров, отмечают в МЧС

13 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Пожарные / Источник фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность 4 класса сохранится в Алтайском крае по 17 мая, сообщили в МЧС региона.

"Высокий класс горимости прогнозируется на территории 17 муниципальных образований. В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – уточнили спасатели.

Жителей призвали не сжигать мусор и сухую траву, не жечь костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

Ранее в МЧС рассказали, что в Алтайском крае складывается тревожная обстановка с гибелью людей при пожарах.