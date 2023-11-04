В Барнауле 4 ноября пройдут последние в 2023 году продовольственные ярмарки
Закупиться едой можно будет по шести адресам
04 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле в субботу, 4 ноября, пройдут последние в 2023 году продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по шести адресам:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а, в поселке Южном.
Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 28 октября. На них люди потратили 10 млн рублей.
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