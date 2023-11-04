В Барнауле 4 ноября пройдут последние в 2023 году продовольственные ярмарки

Закупиться едой можно будет по шести адресам

04 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в субботу, 4 ноября, пройдут последние в 2023 году продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по шести адресам:

пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

площадь Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");

ул. Чайковского, 21а, в поселке Южном.

Здесь горожане смогут купить овощи, фрукты, мясо, рыбные деликатесы, масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и многое другое.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 28 октября. На них люди потратили 10 млн рублей.