В Барнауле 60-летний водитель сбил двух детей на улице Юрина

Девочек доставили в больницу

20 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Момент ДТП на улице Юрина / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 60-летний водитель сбил двух 11-летних девочек на Юрина, сообщили в Госавтоинспекции города.

19 июня мужчина ехал на Hyundai Creta со стороны улицы Малахова в направлении Островского и сбил школьниц, когда те шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

Уточняется, что дети получили травмы различной тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские проводят проверку.