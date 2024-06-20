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В Барнауле 60-летний водитель сбил двух детей на улице Юрина

Девочек доставили в больницу

20 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Момент ДТП на улице Юрина / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Момент ДТП на улице Юрина / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 60-летний водитель сбил двух 11-летних девочек на Юрина, сообщили в Госавтоинспекции города.

19 июня мужчина ехал на Hyundai Creta со стороны улицы Малахова в направлении Островского и сбил школьниц, когда те шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

Уточняется, что дети получили травмы различной тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские проводят проверку.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 14

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Гость

12:37:28 20-06-2024

вот и 60 ти летним запретить водить

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Гость

13:05:43 20-06-2024

Гость (12:37:28 20-06-2024) вот и 60 ти летним запретить водить... И до пенсии в 65 лет незачем жить .

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гость

12:45:43 20-06-2024

ишак колхозный, хоть бы девчонки выжили, ведь шли по пешеходнику

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Гость

13:42:10 20-06-2024

гость (12:45:43 20-06-2024) ишак колхозный, хоть бы девчонки выжили, ведь шли по пешеход... А если вас назвать городским ослом, вам как будет? И ведь тот, кого вы тут окрестили ишаком, мог быть и ваш отец и дед и еще какой то родственник. Вы бы отцу своему сказали прямо глядючи в глаза - ишак колхозный?

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гость

14:57:48 20-06-2024

Гость (13:42:10 20-06-2024) А если вас назвать городским ослом, вам как будет? И ведь то... А если это ваши бы девочки были? Вы бы не стеснялись в выражениях!!!

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Гость

15:23:45 20-06-2024

гость (14:57:48 20-06-2024) А если это ваши бы девочки были? Вы бы не стеснялись в выраж... В отношении своих детей нет. В отношении посторонних лиц, да. И да, мои дети, как умолищенные через дорогу не бегают. Даже по пешеходному переходу. Они, в отличии от многих не воспитанных детей, знают, что переходить дорогу можно только тогда, когда убедился в безопасности и видишь что водители тебя пропускают.

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Гость

16:09:31 20-06-2024

Гость (15:23:45 20-06-2024) В отношении своих детей нет. В отношении посторонних лиц, да... очень глупая бравада,сплюнь

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Гость

16:38:39 20-06-2024

гость (14:57:48 20-06-2024) А если это ваши бы девочки были? Вы бы не стеснялись в выраж... Еще не известно какая ситуация была. Разбираться надо. Может он виноват, а может девочки выскочили на дорогу и водитель затормозить не успел.

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Гость

16:39:19 20-06-2024

гость (12:45:43 20-06-2024) ишак колхозный, хоть бы девчонки выжили, ведь шли по пешеход... Или бежали ((

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Гость

14:39:49 20-06-2024

Там знак 40 и камера. Ишак колхозный напрашивается

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Гость

16:40:52 20-06-2024

Гость (14:39:49 20-06-2024) Там знак 40 и камера. Ишак колхозный напрашивается... а что, если ехать 35, например, сбить нельзя?

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Гость

15:10:16 20-06-2024

В 60 то уже пора знать, что перед ПП сбавь скорость, это ЗАКОН, даже если никого и не видишь, СБАВЬ, мелкие они такие шустрые, из ниоткуда могут появится.

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Гость

16:05:39 20-06-2024

эксперты, всем привет! Может и сбавил скорость, может и девчата летели, бежали, выскочили. Кто зант точно то? Сразу оскорблять.

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Гость

16:16:49 20-06-2024

От Малахова до ост. Островского на этом участке длиною в 700 метров пять "зебр". А переход у "Магнита" мешает видеть парковка, которая тянется вплоть до перехода. Возможно и это тоже повлияло на ситуацию.

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