В Барнауле 7 мая без холодной воды останутся 164 частных дома

Под ограничение попадут жители трех улиц

06 мая 2025, 16:16, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле 7 мая из-за плановых работ отключат холодную воду в 164 частных домах, сообщает "Росводоканал Барнаул".

"7 мая с 09:00 до 19:00 специалисты "Росводоканала Барнаул" проведут плановые работы по врезке пожарного гидранта по адресу ул. Алексеевская, 23 и 45", – рассказали в организации.

На время ремонта холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. Алексеевская, 2–42, 3–45;

ул. Вологодская, 2–94, 1–83;

ул. Тибетская, 1–29, 4–26.

С 19 мая в Барнауле начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. График уже известен.