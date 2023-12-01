В Барнауле 71 единица техники будет обрабатывать дороги от гололеда

1 декабря в краевой столице ожидается до 2 градусов тепла

01 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дороги и тротуары Барнаула днем 1 декабря будут прометать и обрабатывать от гололеда 120 рабочих и 71 единица техники, сообщили в мэрии.

Ночью на улицах было задействовано 89 спецмашин. Они работали на десятках улиц как в центре города, так и за его пределами.

"С начала сезона для противогололедной обработки дорог и тротуаров использовано порядка 8545 тонн песко-соляной смеси разной концентрации, 828 тонн песка и 47 тонн бионорда", – добавили в пресс-службе.

Вечером 30 ноября в Барнауле прошел дождь, что привело к сильной гололедице. Днем 1 декабря в краевой столице ожидается от 0 до +2 градусов и небольшой снег, в том числе мокрый.