В Барнауле 71 единица техники будет обрабатывать дороги от гололеда
1 декабря в краевой столице ожидается до 2 градусов тепла
01 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Дороги и тротуары Барнаула днем 1 декабря будут прометать и обрабатывать от гололеда 120 рабочих и 71 единица техники, сообщили в мэрии.
Ночью на улицах было задействовано 89 спецмашин. Они работали на десятках улиц как в центре города, так и за его пределами.
"С начала сезона для противогололедной обработки дорог и тротуаров использовано порядка 8545 тонн песко-соляной смеси разной концентрации, 828 тонн песка и 47 тонн бионорда", – добавили в пресс-службе.
Вечером 30 ноября в Барнауле прошел дождь, что привело к сильной гололедице. Днем 1 декабря в краевой столице ожидается от 0 до +2 градусов и небольшой снег, в том числе мокрый.
09:56:59 01-12-2023
Дороги и так в каше - обрабатывайте тротуары!!!
11:24:28 01-12-2023
Власти (к вам обращение). Обрабатывайте пешеходные дороги тоже. Вы посмотрите вся травмотология загружена ,а сколько инвалидов. Это должно регулироваться в администрации города господин Франк - на первом месте здоровье сограждан. Будте добры!!!
15:39:14 01-12-2023
остановитесь уже со своей обработкой! дышать же нечем летом - пыль и песок. Ливневки вашей грязью забиты уже по самый край. Хватит возить грязь с Оби. Снег надо УБИРАТЬ, а не засыпать грязью. В магазины, подъезды не зайти от грязныех луж с башмаков людей