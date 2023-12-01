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В Барнауле 71 единица техники будет обрабатывать дороги от гололеда

1 декабря в краевой столице ожидается до 2 градусов тепла

01 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Дороги и тротуары Барнаула днем 1 декабря будут прометать и обрабатывать от гололеда 120 рабочих и 71 единица техники, сообщили в мэрии.

Ночью на улицах было задействовано 89 спецмашин. Они работали на десятках улиц как в центре города, так и за его пределами.

"С начала сезона для противогололедной обработки дорог и тротуаров использовано порядка 8545 тонн песко-соляной смеси разной концентрации, 828 тонн песка и 47 тонн бионорда", – добавили в пресс-службе.

Вечером 30 ноября в Барнауле прошел дождь, что привело к сильной гололедице. Днем 1 декабря в краевой столице ожидается от 0 до +2 градусов и небольшой снег, в том числе мокрый.

Барнаул Погода Транспорт

Комментарии 3

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Гость

09:56:59 01-12-2023

Дороги и так в каше - обрабатывайте тротуары!!!

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Гость

11:24:28 01-12-2023

Власти (к вам обращение). Обрабатывайте пешеходные дороги тоже. Вы посмотрите вся травмотология загружена ,а сколько инвалидов. Это должно регулироваться в администрации города господин Франк - на первом месте здоровье сограждан. Будте добры!!!

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Гость

15:39:14 01-12-2023

остановитесь уже со своей обработкой! дышать же нечем летом - пыль и песок. Ливневки вашей грязью забиты уже по самый край. Хватит возить грязь с Оби. Снег надо УБИРАТЬ, а не засыпать грязью. В магазины, подъезды не зайти от грязныех луж с башмаков людей

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