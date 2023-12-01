До +5 градусов. О потеплении в Алтайском крае 1 декабря

Согласно оценке экспертов, в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами ожидаются гололедные явления

01 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае в пятницу, 1 декабря. Такой прогноз передали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно оценке экспертов, в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами ожидаются гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается плюсовая температура – от 0 до +2 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.