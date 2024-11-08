В Барнауле 8% женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность
Позитивно на информацию о беременности реагируют меньше половины работодателей
08 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
8% жительниц Барнаула заявили, что работодатели отреагировали на их беременность негативно. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Согласно статистике, 53% женщин сообщили работодателю о беременности в первом триместре, 14% – во втором, а 7% – непосредственно перед уходом в декретный отпуск.
Женщины в возрасте до 39 лет чаще информируют о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже сообщают о беременности чаще те, кому за 40.
По словам 44% будущих матерей, работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности. 32% относятся к этому нейтрально. О негативе со стороны начальства рассказали 8% респондентов.
66% беременных также сообщили, что коллеги были рады новости о предстоящем пополнении. Каждая пятая заявила, что отношение было нейтральным.
16:40:30 08-11-2024
Ну если 8% против, то остальные 92% в общем -ЗА!))) Прекрасный показатель!
17:33:20 08-11-2024
Так 8% это, наверное, те, которых поставили перед фактом перед самым уходом. Так то работодателю беременность сотрудника лишняя головная боль. Вы ж не его жена, что б он прыгал от радости.
18:08:59 08-11-2024
Гость (17:33:20 08-11-2024) Так 8% это, наверное, те, которых поставили перед фактом пер... Часто устраиваются на ранних сроках, ради декретных. Через 4-6 месяцев уходят в декрет. Надо найти нового сотрудника на её место. И не факт что та потом вернётся.
20:40:38 08-11-2024
Гость (18:08:59 08-11-2024) Часто устраиваются на ранних сроках, ради декретных. Через 4... У нас целый отдел такой, его не официально так и называют - отдел передержки. Туда пристраивают "своих" для декретного. Работа - "иди-принеси-подай, иди нафиг не мешай" потому как толку от них все равно никакого, они не работать пришли. Работодателю безразлично т.к. платит не со своего кармана (госконтора), а работу отдела по факту "размазывает" по всем остальным.
19:05:13 08-11-2024
А вот плевать, что думает работодатель!
21:32:42 08-11-2024
К чему везде эти голые животы? Неужели это действительно считается красивым?
23:14:11 08-11-2024
Гость (21:32:42 08-11-2024) К чему везде эти голые животы? Неужели это действительно счи... Это такая глупая демонстрация своей как они думают исключительности. Мол глядите, я тут сотворила чудо и подвиг в одном флаконе, жду восхищения и поклонения.
04:23:04 10-11-2024
странно, обычно 99,9 процентов негативно относятся к беременности подчиненных. 8 - это как-то прямо "золотой век". Сразу хочется поднять рождаемость!