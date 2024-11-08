В Барнауле 8% женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность

Позитивно на информацию о беременности реагируют меньше половины работодателей

08 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

Беременность / Фото: unsplash.com / freestocks

8% жительниц Барнаула заявили, что работодатели отреагировали на их беременность негативно. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно статистике, 53% женщин сообщили работодателю о беременности в первом триместре, 14% – во втором, а 7% – непосредственно перед уходом в декретный отпуск.

Женщины в возрасте до 39 лет чаще информируют о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже сообщают о беременности чаще те, кому за 40.

По словам 44% будущих матерей, работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности. 32% относятся к этому нейтрально. О негативе со стороны начальства рассказали 8% респондентов.

66% беременных также сообщили, что коллеги были рады новости о предстоящем пополнении. Каждая пятая заявила, что отношение было нейтральным.