В Барнауле 81-летняя пенсионерка обманула работницу банка и перевела мошенникам сбережения
Женщина действовала по инструкции аферистов
03 июля 2025, 12:00, ИА Амител
81-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам более 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и убедила пенсионерку в том, что у нее есть право на повышенную пенсию. Затем с горожанкой связался "работник банка" и сказал, что ранее ей звонили мошенники и он поможет ей сохранить накопления. После этого ей позвонил якобы полицейский, затем куратор.
"Они предупредили пенсионерку, чтобы она никому не рассказывала о разговоре и о том, что будет снимать деньги, даже сотруднице банка, так как она заодно с мошенниками", — говорится в сообщении.
С целью вывода денег на "безопасный счет" женщина пришла в банк. Бдительная сотрудница уточнила, хорошо ли она знает получателя крупного перевода. Потерпевшая ответила утвердительно, и перевод был осуществлен.
Только потом пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.
12:11:04 03-07-2025
Вот что значит человек старой закалки. Целеустремленности стоит позавидовать
12:15:14 03-07-2025
Еще одна!!! Это уже цирк с конями просто.
12:23:01 03-07-2025
О времена, о .. в советские времена всегда можно было перехватить до зарплаты у соседа или на работе (даже у незнакомых!) и пенсии прозрачными как то были, да и вклады в банке не беспокоили..
12:30:01 03-07-2025
Ну хоть не 8 лямов отдала
12:36:47 03-07-2025
А почему счет получателя не заблокировали сразу?
Банки сотрудничают с мошенниками.
12:46:11 03-07-2025
Олег (12:36:47 03-07-2025) А почему счет получателя не заблокировали сразу?Банки со... 1. На основании чего счет Получателя блокировать? 2. Если счет Получателя находится в другом банке, то как сотрудник банка Плательщика сможет заблокировать счет Получателя?
12:57:01 03-07-2025
Олег (12:36:47 03-07-2025) А почему счет получателя не заблокировали сразу?Банки со... Банки - это первые мошенники.
Неужели вы верите в заботу банков о клиентах?
13:39:24 03-07-2025
Вот вы ржете на стариками что лоханулась, а уровень мошенников уже на другом уровне, схемы многоступенчатые и разнообразные. Тут уже не только старики попадаются.
13:45:39 03-07-2025
Гость (13:39:24 03-07-2025) Тут уже не только старики попадаются.Точно, надо хватануть кредит и разместить бабло на "безопасном" счете. А когда у балбеса бабла нет, это ли не безопасно? Но об этом балбесы не думают...
15:52:29 03-07-2025
Гость (13:39:24 03-07-2025) Вот вы ржете на стариками что лоханулась, а уровень мошенник... Уровень один - развод лохов и глупцов. Все остальное - твои домыслы.
13:57:25 03-07-2025
Если бы эта пенсионерка дружила с настоящим Богом, а не с поповскими прохиндеями и телевизором, то в такой просак бы не попала.
14:15:57 03-07-2025
Гость (13:57:25 03-07-2025) Если бы эта пенсионерка дружила с настоящим Богом, а не с по... Попы в ярости минусуют.
15:20:40 03-07-2025
Гость (13:57:25 03-07-2025) Если бы эта пенсионерка дружила с настоящим Богом, а не с по...
Если бы бабулька реально дружила с богом не через прохиндейских попов, то это уже прямая дорога в дурку
14:35:30 03-07-2025
пенсионерка деньги перевела? перевела
хитростью? хитростью
принявший деньги на украине? да на украине
значит бабке статья - финансирование всу
то что она лепечет про обманули не канает против фактов. Арестовать ее и в камеру
17:43:00 03-07-2025
Гость (14:35:30 03-07-2025) пенсионерка деньги перевела? перевелахитростью? хитрость... Где такую забористую дурь берешь?
22:27:18 03-07-2025
гость (17:43:00 03-07-2025) Где такую забористую дурь берешь?... Ага вам скажи, потом вдвоем дичь писать начнете))
09:20:33 04-07-2025
гость (17:43:00 03-07-2025) Где такую забористую дурь берешь?... могу отсыпать на дорожку 8-)))
22:24:12 03-07-2025
поражаюсь нищете бабок и тому, что их не опекают дети и правнуки! позор ее семье за недосмотр