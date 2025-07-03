В Барнауле 81-летняя пенсионерка обманула работницу банка и перевела мошенникам сбережения

Женщина действовала по инструкции аферистов

03 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

81-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам более 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и убедила пенсионерку в том, что у нее есть право на повышенную пенсию. Затем с горожанкой связался "работник банка" и сказал, что ранее ей звонили мошенники и он поможет ей сохранить накопления. После этого ей позвонил якобы полицейский, затем куратор.

"Они предупредили пенсионерку, чтобы она никому не рассказывала о разговоре и о том, что будет снимать деньги, даже сотруднице банка, так как она заодно с мошенниками", — говорится в сообщении.

С целью вывода денег на "безопасный счет" женщина пришла в банк. Бдительная сотрудница уточнила, хорошо ли она знает получателя крупного перевода. Потерпевшая ответила утвердительно, и перевод был осуществлен.

Только потом пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.