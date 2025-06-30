Жительница Барнаула отдала мошенникам 500 тысяч рублей для замены ключей от домофона
Женщина следовала всем указаниям аферистов
30 июня 2025, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае 44-летняя жительница Барнаула перечислила мошенникам все свои сбережения, сообщает региональное МВД.
"Сначала на связь с ней вышел "специалист" от имени компании по обслуживанию домофона, который пояснил, что ей нужно произвести замену ключей. Для этого необходимо продиктовать код из смс, которые она сообщила", - рассказали в ведомстве.
После позвонили якобы специалисты портала Госуслуги и убедили женщину в том, что ранее с ней связались мошенники, которые оформили доверенности на получение кредитов.
Затем в разговор вступил "сотрудник Росфинмониторинга". Он пояснил, что для сбережения денег необходимо срочно перевести сбережения на "безопасный счет".
"Потерпевшая следовала всем указаниям. Несколькими операциями она перевела около 500 000 рублей на указанные собеседником номера", - отметили в МВД.
Ранее жительница Рубцовска поверила мошенникам и перевела на "безопасный счет" 565 тысяч рублей.
11:35:32 30-06-2025
Так ей и надо
11:47:22 30-06-2025
лохушка
11:58:40 30-06-2025
Мужу тоже на днях звонили, спрашивали, сколько ключей надо. Сами прекратили общение.
11:59:41 30-06-2025
Мошенников, дропов поймать и на 15 лет посадить.
Комментаторам выше: глупых и доверчивых, по-вашему, нужно обезжиривать?
А если пострадавшими окажутся ваши престарелые родственики, тоже в комментах их лохами будете называть?
А если вас лично разведут новым способом, нам всем нужно будет радоваться, что-ли?
16:24:00 30-06-2025
Гость (11:59:41 30-06-2025) Мошенников, дропов поймать и на 15 лет посадить.Коммента...
Не надо оправывать глупость!
19:07:15 03-07-2025
Гость (16:24:00 30-06-2025) Не надо оправывать глупость! ... Судя по новостям, на уловки мошенников попадаются даже профессора ВУЗов. И все они такие глупые-глупые... А вы один такой умный-умный. И вас никто никогда не обманывал. И потому вы никого никогда не опраВЫВАете. ))
12:30:01 30-06-2025
Молодец
13:45:16 30-06-2025
У меня сосед Андрюша, потомственный дурачок и то их раскусил
А тут здоровая женщина попалась.
14:13:23 30-06-2025
Гость (13:45:16 30-06-2025) У меня сосед Андрюша, потомственный дурачок и то их раскуси... санитары поставили прививку.
дороговато конечно, но тут уж как получилось 8-)))))))))))
14:27:03 30-06-2025
500 тысяч рублей для замены ключей от домофона -- дорогие ключи
19:20:50 30-06-2025
Тут жене 10 тысяч переведёшь - и перевод заблокируют и всю душу обоим вынут зачем. А миллионы отследить не могут. Они котики? У них лапки? Нам-то не гоните(с)Жмурки.
Отследить они не могут мошеннические переводы. Смех