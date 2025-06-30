Жительница Барнаула отдала мошенникам 500 тысяч рублей для замены ключей от домофона

Женщина следовала всем указаниям аферистов

30 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 44-летняя жительница Барнаула перечислила мошенникам все свои сбережения, сообщает региональное МВД.

"Сначала на связь с ней вышел "специалист" от имени компании по обслуживанию домофона, который пояснил, что ей нужно произвести замену ключей. Для этого необходимо продиктовать код из смс, которые она сообщила", - рассказали в ведомстве.

После позвонили якобы специалисты портала Госуслуги и убедили женщину в том, что ранее с ней связались мошенники, которые оформили доверенности на получение кредитов.

Затем в разговор вступил "сотрудник Росфинмониторинга". Он пояснил, что для сбережения денег необходимо срочно перевести сбережения на "безопасный счет".

"Потерпевшая следовала всем указаниям. Несколькими операциями она перевела около 500 000 рублей на указанные собеседником номера", - отметили в МВД.

Ранее жительница Рубцовска поверила мошенникам и перевела на "безопасный счет" 565 тысяч рублей.