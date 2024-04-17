НОВОСТИОбщество

В Барнауле 83 единицы техники мыли дороги и тротуары 16 апреля

Эти работы в городе сейчас ведутся ежедневно

17 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Мойка улицы в Барнауле / Фото: barnaul.org
Мойка улицы в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 16 апреля в весенней мойке улиц были задействованы 122 дорожника и 83 единицы техники, сообщили в мэрии.

Работы проводились на центральных улицах, площадях и проспектах, а также на Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Титова, Малахова, Кулагина и многих других участках.

Дорожная служба очищала от смета, пыли и мусора обочины, автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам.

"Работы по очистке придорожных карманов от грунтовых наносов, уборке мусора с обочин дорог и тротуаров проводятся ежедневно, а также будут продолжены в рамках "чистого четверга", – говорится в сообщении.

Также 16 апреля в Барнауле стартовал сезон текущего ремонта дорог и тротуаров горячим асфальтобетоном, добавили в администрации.

Барнаул мусор

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

09:55:32 17-04-2024

это как со снегом зимой: были задействованы 100500 единиц чего-то, а снег как лежал на дорогах, так и лежит

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:05 17-04-2024

А на Ленина, Строителей, Красноармейском когда будут мыть улицы и тротуары?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:03 17-04-2024

Сначала высыпали сто тонн песка а потом сгребают.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:38 17-04-2024

чего-то не видно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вы с начала

13:20:33 17-04-2024

Уберите песок с дорог. В некоторых местах песок выше бордюр. А так это мартышкин труд.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров