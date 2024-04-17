В Барнауле 83 единицы техники мыли дороги и тротуары 16 апреля

Эти работы в городе сейчас ведутся ежедневно

17 апреля 2024, 09:45, ИА Амител

Мойка улицы в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 16 апреля в весенней мойке улиц были задействованы 122 дорожника и 83 единицы техники, сообщили в мэрии.

Работы проводились на центральных улицах, площадях и проспектах, а также на Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, Титова, Малахова, Кулагина и многих других участках.

Дорожная служба очищала от смета, пыли и мусора обочины, автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам.

"Работы по очистке придорожных карманов от грунтовых наносов, уборке мусора с обочин дорог и тротуаров проводятся ежедневно, а также будут продолжены в рамках "чистого четверга", – говорится в сообщении.

Также 16 апреля в Барнауле стартовал сезон текущего ремонта дорог и тротуаров горячим асфальтобетоном, добавили в администрации.