В Барнауле 87-летняя бабушка отдала мошенникам 600 тысяч и одеяло, чтобы выручить внука

Как выяснилось позже, внук находился дома и с ним все было хорошо

07 марта 2025, 10:40, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае злоумышленники обманули пенсионерку с помощью старой схемы, сообщает региональное МВД.

"Позвонил незнакомый мужчина и представился следователем. Он сказал, что ее внук попал в аварию и сбил девушку. Далее сказал, что нужно 1,2 млн рублей, пострадавшая и внук находятся в больнице", – рассказали в ведомстве.

Женщина сообщила, что у нее есть только 600 тысяч рублей. Незнакомец сказал собрать внуку вещи в больницу, деньги положить в пакет и завернуть в полотенце и одеяло, при этом телефонный разговор не прекращать.

"Мужчина сказал, что скоро приедет курьер и заберет вещи и деньги, до приезда курьера попросил не класть трубку. Затем приехал курьер, забрал пакет и ушел", – отметили в МВД.

Примерно через полчаса пенсионерка позвонила снохе и спросила, получала ли она вещи и деньги. Та ответила, что ни о каких вещах и деньгах не знает, а сын находится дома и с ним все хорошо.