В Барнауле 87-летняя бабушка отдала мошенникам 600 тысяч и одеяло, чтобы выручить внука
Как выяснилось позже, внук находился дома и с ним все было хорошо
07 марта 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае злоумышленники обманули пенсионерку с помощью старой схемы, сообщает региональное МВД.
"Позвонил незнакомый мужчина и представился следователем. Он сказал, что ее внук попал в аварию и сбил девушку. Далее сказал, что нужно 1,2 млн рублей, пострадавшая и внук находятся в больнице", – рассказали в ведомстве.
Женщина сообщила, что у нее есть только 600 тысяч рублей. Незнакомец сказал собрать внуку вещи в больницу, деньги положить в пакет и завернуть в полотенце и одеяло, при этом телефонный разговор не прекращать.
"Мужчина сказал, что скоро приедет курьер и заберет вещи и деньги, до приезда курьера попросил не класть трубку. Затем приехал курьер, забрал пакет и ушел", – отметили в МВД.
Примерно через полчаса пенсионерка позвонила снохе и спросила, получала ли она вещи и деньги. Та ответила, что ни о каких вещах и деньгах не знает, а сын находится дома и с ним все хорошо.
11:01:28 07-03-2025
Найти и расстрелять!!!
11:12:22 07-03-2025
Какой кошмар, что творят черти!! Трубку сказали не класть, чтобы бабуля не смогла перезвонить родным и узнать правду((
11:21:46 07-03-2025
вот интересно мне. Бабушке 87. значит внуку по 50. Ей не пришло в голову, что такой взрослый мальчик при возникновении проблемы даст не бабушкин телефон , а кого-то помоложе. Жены, брата (сестры), родителей на крайний случай?
11:32:09 07-03-2025
Гость (11:21:46 07-03-2025) вот интересно мне. Бабушке 87. значит внуку по 50. Ей не при... А мне интересно - вот будет мне 87 лет. У меня чо, правда появятся в кладовке пачки денег?
14:16:52 07-03-2025
Гость (11:32:09 07-03-2025) А мне интересно - вот будет мне 87 лет. У меня чо, правда по... У тебя,дай бог, останется возможность дышать,а не то, чтобы воспринимать реальность
14:20:47 07-03-2025
Гость (14:16:52 07-03-2025) У тебя,дай бог, останется возможность дышать,а не то, чтобы ... Ну а пачки денег-то появятся?
20:55:30 07-03-2025
Гость (14:20:47 07-03-2025) Ну а пачки денег-то появятся?... нет. деньги у тех кто богатый, работящий, заслуженный, предприимчивый, ушлый, образованный, грамотный многозадачник. ВЫ - НЕТ
11:29:02 07-03-2025
сволочи!
11:43:41 07-03-2025
А зачем она накопила столько денег? С собой на тот свет собралась забирать? У гробов карманов нет.
12:32:29 07-03-2025
внуку повезло с бабушкой. Любит его непутевого. Последнее с себя сняла и отдала
другая бы только порадовалась и сказала ***** ему пусть мол и подыхают
13:10:01 07-03-2025
Надо как в Пчеловоде найти этих ублюдков и расстрелять
17:06:16 07-03-2025
Печаль в том, что верят (вряд ли представились доктором!) и мОжно решить вопрос - "сказал, что нужно 1,2 млн рублей.. "