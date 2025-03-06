"И гробовые, и пенсии". Мошенники похитили у ветерана из Барнаула 540 тысяч рублей

Ветеран труда откладывала деньги на старость и похороны

06 марта 2025, 21:30, ИА Амител

В Барнауле мошенники похитили у ветерана труда 540 тысяч рублей. 75-летняя Елена Владимировна откладывала деньги на старость и пенсию, сообщает Народный фронт.

"Здесь были и гробовые, и пенсии. И все! Тысяча осталась, она у меня до сих пор лежит", – рассказала ветеран труда.

Злоумышленники убедили женщину открыть "брокерский счет", чтобы "подзаработать" на биткоинах. Она перевела свои деньги, но вскоре заподозрила что-то неладное. Тогда с ней связалась другая мошенница, которая предложила закрыть счет. Она подключилась к телефону женщины и вывела все средства. Ветеран труда лишилась всей суммы меньше чем за месяц.

"За 2024 год жители региона перевели мошенникам почти 2,5 млрд рублей", – отмечается в публикации.

Ранее по подобной схеме мошенники похитили 400 тысяч рублей у 70-летней пенсионерки из Рубцовска. Женщине в мессенджере написала якобы сотрудница почты и сказала, что рубцовчанке пришла посылка. Пенсионерка по ее просьбе назвала код из SMS для получения, а вечером пришла в почтовое отделение и выяснила, что никакой посылки на ее имя нет.

На следующий день горожанке позвонил уже якобы специалист по защите персональных данных и заявил, что злоумышленники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах" и теперь могут распоряжаться ее деньгами.