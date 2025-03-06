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"И гробовые, и пенсии". Мошенники похитили у ветерана из Барнаула 540 тысяч рублей

Ветеран труда откладывала деньги на старость и похороны

06 марта 2025, 21:30, ИА Амител

В Барнауле мошенники похитили у ветерана труда 540 тысяч рублей. 75-летняя Елена Владимировна откладывала деньги на старость и пенсию, сообщает Народный фронт.

"Здесь были и гробовые, и пенсии. И все! Тысяча осталась, она у меня до сих пор лежит", – рассказала ветеран труда.

Злоумышленники убедили женщину открыть "брокерский счет", чтобы "подзаработать" на биткоинах. Она перевела свои деньги, но вскоре заподозрила что-то неладное. Тогда с ней связалась другая мошенница, которая предложила закрыть счет. Она подключилась к телефону женщины и вывела все средства. Ветеран труда лишилась всей суммы меньше чем за месяц.

"За 2024 год жители региона перевели мошенникам почти 2,5 млрд рублей", – отмечается в публикации.

Ранее по подобной схеме мошенники похитили 400 тысяч рублей у 70-летней пенсионерки из Рубцовска. Женщине в мессенджере написала якобы сотрудница почты и сказала, что рубцовчанке пришла посылка. Пенсионерка по ее просьбе назвала код из SMS для получения, а вечером пришла в почтовое отделение и выяснила, что никакой посылки на ее имя нет.

На следующий день горожанке позвонил уже якобы специалист по защите персональных данных и заявил, что злоумышленники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах" и теперь могут распоряжаться ее деньгами.

Барнаул Алтайский край Происшествия Мошенники Ветераны

Комментарии 12

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Гость

21:55:24 06-03-2025

Не отвечать на незнакомые номера, единственный способ. Тогда никакие "брокеры" и "работники почты" не смогут вас ограбить. Тем более, неработающим пенсионерам никто не звонит, кроме родственников и знакомых. Ещё интересно, откуда пенсионерка перевела деньги на "брокерский" счёт? Из какого-то банка? Банк не затормозил транзакцию? Не сто рублей человек переводит!

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Гость

09:32:25 07-03-2025

Гость (21:55:24 06-03-2025) Не отвечать на незнакомые номера, единственный способ. Тогда... Не отвечать на незнакомые номера, единственный способ --- походу и это уже не стопроцентная защита, где гарантия, что вы знаете, что там делают айтишники и вороватые сотрудники банков, может на вас уже повесили кредиты без вашего участия. Только закон о запрете выдавать кредиты без личного присутствия может снизить мошенничество. И то, что его не принимают, наводит на подозрения

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Гость

22:05:43 06-03-2025

Е-мое... Ну 75 лет же! Какой брокерский счет, какие биткоины...

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Гость

06:54:41 07-03-2025

Гость (22:05:43 06-03-2025) Е-мое... Ну 75 лет же! Какой брокерский счет, какие биткоины... Какой брокерский счет, какие биткоины, болезный? Статейку то прочитай- посылку бабка получала.

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Гость

07:00:57 07-03-2025

Гость (06:54:41 07-03-2025) Какой брокерский счет, какие биткоины, болезный? Статейку т... Смотришь в книгу, а видишь ... нефига не видишь? "Злоумышленники убедили женщину открыть "брокерский счет", чтобы "подзаработать" на биткоинах." А посылку другая бабка получала.

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Гость

07:59:13 07-03-2025

Гость (07:00:57 07-03-2025) Смотришь в книгу, а видишь ... нефига не видишь? "Злоумышлен... Кучно старушки отжигают.

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Олег

00:48:40 07-03-2025

Хищения при содействии банков

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гость

08:21:01 07-03-2025

это какой же гроб хотела заказать старушка... 540 тыс -лучше бы по санаториям помоталась

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Жора

09:45:00 07-03-2025

гость (08:21:01 07-03-2025) это какой же гроб хотела заказать старушка... 540 тыс -лучше... в крематории 70 тысяч стоит гроб. Ну и всё остальное посчитай. А так да, в этом государстве жить только одним , днём, не знаешь ,кто тебя быстрее ограбит белые или красные.

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Гость

09:56:14 07-03-2025

Жора (09:45:00 07-03-2025) в крематории 70 тысяч стоит гроб. А со своим нельзя?

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Musik

10:00:51 07-03-2025

Гость (09:56:14 07-03-2025) А со своим нельзя?... а нафига в крематорий с хорошим качественным гробом?

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Гость

12:28:56 07-03-2025

эх нет у нас Пчеловода, который заботится о своем улье

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