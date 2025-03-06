"И гробовые, и пенсии". Мошенники похитили у ветерана из Барнаула 540 тысяч рублей
Ветеран труда откладывала деньги на старость и похороны
06 марта 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле мошенники похитили у ветерана труда 540 тысяч рублей. 75-летняя Елена Владимировна откладывала деньги на старость и пенсию, сообщает Народный фронт.
"Здесь были и гробовые, и пенсии. И все! Тысяча осталась, она у меня до сих пор лежит", – рассказала ветеран труда.
Злоумышленники убедили женщину открыть "брокерский счет", чтобы "подзаработать" на биткоинах. Она перевела свои деньги, но вскоре заподозрила что-то неладное. Тогда с ней связалась другая мошенница, которая предложила закрыть счет. Она подключилась к телефону женщины и вывела все средства. Ветеран труда лишилась всей суммы меньше чем за месяц.
"За 2024 год жители региона перевели мошенникам почти 2,5 млрд рублей", – отмечается в публикации.
Ранее по подобной схеме мошенники похитили 400 тысяч рублей у 70-летней пенсионерки из Рубцовска. Женщине в мессенджере написала якобы сотрудница почты и сказала, что рубцовчанке пришла посылка. Пенсионерка по ее просьбе назвала код из SMS для получения, а вечером пришла в почтовое отделение и выяснила, что никакой посылки на ее имя нет.
На следующий день горожанке позвонил уже якобы специалист по защите персональных данных и заявил, что злоумышленники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах" и теперь могут распоряжаться ее деньгами.
21:55:24 06-03-2025
Не отвечать на незнакомые номера, единственный способ. Тогда никакие "брокеры" и "работники почты" не смогут вас ограбить. Тем более, неработающим пенсионерам никто не звонит, кроме родственников и знакомых. Ещё интересно, откуда пенсионерка перевела деньги на "брокерский" счёт? Из какого-то банка? Банк не затормозил транзакцию? Не сто рублей человек переводит!
09:32:25 07-03-2025
Гость (21:55:24 06-03-2025) Не отвечать на незнакомые номера, единственный способ. Тогда... Не отвечать на незнакомые номера, единственный способ --- походу и это уже не стопроцентная защита, где гарантия, что вы знаете, что там делают айтишники и вороватые сотрудники банков, может на вас уже повесили кредиты без вашего участия. Только закон о запрете выдавать кредиты без личного присутствия может снизить мошенничество. И то, что его не принимают, наводит на подозрения
22:05:43 06-03-2025
Е-мое... Ну 75 лет же! Какой брокерский счет, какие биткоины...
06:54:41 07-03-2025
Гость (22:05:43 06-03-2025) Е-мое... Ну 75 лет же! Какой брокерский счет, какие биткоины... Какой брокерский счет, какие биткоины, болезный? Статейку то прочитай- посылку бабка получала.
07:00:57 07-03-2025
Гость (06:54:41 07-03-2025) Какой брокерский счет, какие биткоины, болезный? Статейку т... Смотришь в книгу, а видишь ... нефига не видишь? "Злоумышленники убедили женщину открыть "брокерский счет", чтобы "подзаработать" на биткоинах." А посылку другая бабка получала.
07:59:13 07-03-2025
Гость (07:00:57 07-03-2025) Смотришь в книгу, а видишь ... нефига не видишь? "Злоумышлен... Кучно старушки отжигают.
00:48:40 07-03-2025
Хищения при содействии банков
08:21:01 07-03-2025
это какой же гроб хотела заказать старушка... 540 тыс -лучше бы по санаториям помоталась
09:45:00 07-03-2025
гость (08:21:01 07-03-2025) это какой же гроб хотела заказать старушка... 540 тыс -лучше... в крематории 70 тысяч стоит гроб. Ну и всё остальное посчитай. А так да, в этом государстве жить только одним , днём, не знаешь ,кто тебя быстрее ограбит белые или красные.
09:56:14 07-03-2025
Жора (09:45:00 07-03-2025) в крематории 70 тысяч стоит гроб. А со своим нельзя?
10:00:51 07-03-2025
Гость (09:56:14 07-03-2025) А со своим нельзя?... а нафига в крематорий с хорошим качественным гробом?
12:28:56 07-03-2025
эх нет у нас Пчеловода, который заботится о своем улье