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В Барнауле 90-летняя пенсионерка чистила крышу многоэтажки. Прокуратура проводит проверку

Из-за таяния снега и льда в ее квартире по стенам бежит вода

22 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Пенсионерка чистит крышу многоэтажки / Кадр из видео: Barnaul 22
Пенсионерка чистит крышу многоэтажки / Кадр из видео: Barnaul 22

В Барнауле 90-летняя женщина чистила крышу многоэтажки по ул. Эмилии Алексеевой, 32, чтобы талая вода не бежала по стенам в ее в квартире, сообщает паблик Barnaul 22.

"Она занимается этим уже не первую весну. От этой проблемы страдают практически все квартиры на последнем этаже. УК отправляла работников несколько раз чистить крышу, но они отказывались, ссылаясь на ее аварийность и опасность ситуации", – говорят жильцы.

Люди на общем собрании собирали подписи на проведение капремонта, и в итоге заявку одобрили. Его должны были провести в 2026 году, но в марте сроки перенесли на 2027-й.

"Наша УК делает все возможное и всегда откликается на просьбы. Однако сделать что-то с такой кровлей невозможно! Смысла в текущем ремонте сейчас нет, потому что крыша сгнила и нуждается в полной замене!" – жалуются местные. 

По их словам, предыдущая управляющая компания занималась домом больше десять лет и вообще не решала эти вопросы. В итоге люди сменили УК, и ее сотрудники "стараются как могут, всегда посылают людей на заявки".

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что главный прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку. При подтверждении информации правоохранители примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Следственное управление СК региона также организовало проверку по признакам статьи УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", рассказали в ведомстве.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 17

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Шинник

16:42:11 22-03-2025

а почему пенсионерка без "страховки" на крыше ?

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Гость

17:04:36 22-03-2025

Что происходит???
Кто проверяет состояние домов в городе?
То одно, то другое...Наказали кого-нибудь? Назначили проверки состояния домов?
Отремонтируйте вы ВОВРЕМЯ крышу, коммуникации.... Простоят еще дома 30 -40 лет! А так через год-два , возможно, станет аварийным.

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..

17:33:59 22-03-2025

Им до лампочки у них особняки за городом и крыши исправно прислуга чистит

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Гость

17:38:37 22-03-2025

Ну и чем стала "цивилизованнее" жизнь при буржуях, чем была при "коммуняках"? Чего ради свергалась власть Советов?

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Гость

20:47:24 22-03-2025

Гость (17:38:37 22-03-2025) Ну и чем стала "цивилизованнее" жизнь при буржуях, чем была ...
Никем она не свергалась. Просто взяла, да вся вышла. Сама по себе изжила себя.

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Гость

17:42:07 22-03-2025

УК собирает с жильцов деньги на капремонт, но не вкладывает ни копейки, а тратит на себя. Это не мошенничество случайно? От этой УК жильцы отказались, а деньги то вернуть надо и на крышу потратить. Не?

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Шинник

17:57:14 22-03-2025

Гость (17:42:07 22-03-2025) УК собирает с жильцов деньги на капремонт, но не вкладывает ... бабкина там только квартира.
Крыша - это У.К.

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Гость

21:05:50 22-03-2025

Гость (17:42:07 22-03-2025) УК собирает с жильцов деньги на капремонт, но не вкладывает ... Решение о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме принимает региональный оператор — Фонд капитального ремонта (ФКР).
Он же и забирает деньги.

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Гость

23:05:44 22-03-2025

Гость (17:42:07 22-03-2025) УК собирает с жильцов деньги на капремонт, но не вкладывает ... Деньги на капремонт не идут в УК, пора бы уже знать, в УК идут деньги на содержание жилья.

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Гость

17:42:35 22-03-2025

Это Бабкина собственность. Бабка за ней следит.
Почему прокуроров не интересуют бабки из частного сектора Барнаула, которые сами ,истят и крыши и прилегающие территории?

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Гость

17:54:43 22-03-2025

Гость (17:42:35 22-03-2025) Это Бабкина собственность. Бабка за ней следит.Почему пр... Потому что БАБКИ из частного сектора не платят ежемесячно за капремонт дома.

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Гость

19:20:25 22-03-2025

Гость (17:42:35 22-03-2025) Это Бабкина собственность. Бабка за ней следит.Почему пр... это 4-этажный дом, умник

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Гость

18:17:04 22-03-2025

Анатолия, 87 в Барнауле - предыдущая УК "Базис" довела дом, в том числе крышу дома до ужасного состояния. Это обычная практика УК в Барнауле, как будто власти в городе и крае ничего об этом не знают. Преднамеренно УК в Барнауле разрушают старые дома. Все молчат! И Администрация и Прокуратура. Новая УК "Венера" вообще ничего не делает по обслуживанию дома, только собирает деньги. Инспекцию не раз ставили в известность, одни отписки.....

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.

21:30:34 22-03-2025

Ну вот. Теперь мы точно знаем, все дело в бабках.

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Musik

22:51:28 22-03-2025

Боевая бабусенька.
Уважуха.
Нефиг надеяться.
Так победим!

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Горожанин.

09:38:53 23-03-2025

Musik (22:51:28 22-03-2025) Боевая бабусенька. Уважуха. Нефиг надеяться. Так...
УК собирает ещё и на содержание жилья, но похоже, на содержание жилья крохи остаются. Главное - высокие доходы начальника УК и главбуха, немного остальным работникам, крохи -на текущий ремонт. Порой сами собственники квартир сбрасываются на холодных коридоров.

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Гость

15:18:16 25-03-2025

А чему удивляться, УК и ТСЖ это просто бизнес для председателя, бухгалтера и прочих. Никто не контролирует их.

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