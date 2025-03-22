В Барнауле 90-летняя пенсионерка чистила крышу многоэтажки. Прокуратура проводит проверку

Из-за таяния снега и льда в ее квартире по стенам бежит вода

22 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Пенсионерка чистит крышу многоэтажки / Кадр из видео: Barnaul 22

В Барнауле 90-летняя женщина чистила крышу многоэтажки по ул. Эмилии Алексеевой, 32, чтобы талая вода не бежала по стенам в ее в квартире, сообщает паблик Barnaul 22.

"Она занимается этим уже не первую весну. От этой проблемы страдают практически все квартиры на последнем этаже. УК отправляла работников несколько раз чистить крышу, но они отказывались, ссылаясь на ее аварийность и опасность ситуации", – говорят жильцы.

Люди на общем собрании собирали подписи на проведение капремонта, и в итоге заявку одобрили. Его должны были провести в 2026 году, но в марте сроки перенесли на 2027-й.

"Наша УК делает все возможное и всегда откликается на просьбы. Однако сделать что-то с такой кровлей невозможно! Смысла в текущем ремонте сейчас нет, потому что крыша сгнила и нуждается в полной замене!" – жалуются местные.

По их словам, предыдущая управляющая компания занималась домом больше десять лет и вообще не решала эти вопросы. В итоге люди сменили УК, и ее сотрудники "стараются как могут, всегда посылают людей на заявки".

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что главный прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку. При подтверждении информации правоохранители примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Следственное управление СК региона также организовало проверку по признакам статьи УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", рассказали в ведомстве.