В пригороде Барнаула три тысячи жителей не могут дождаться подключения к электросетям

Люди не могут дождаться света даже по решению суда

22 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Lucas Santos / unsplash.com

Почти три тысячи жителей коттеджных поселков в Барнауле не могут дождаться подключения к электрическим сетям, несмотря на то, что уже заплатили за это подрядчику, сообщают "Вести Алтай".

С проблемой столкнулись жители Бельмесево, Центрального, Черницка, Лебяжьего и нескольких СНТ, а также "городов и районов по всему краю". К жалобам на энергетиков присоединились даже жители Республики Алтай.

Жительница Бельмесево рассказала, что ее дом должны были подключить к электричеству до 16 марта 2024 года. Однако этого так и не произошло.

Свет в домах при этом не появился даже по решению суда: у некоторых срок ожидания растянулся на три года вместо положенных шести месяцев.

В "Алтайэнерго" собственникам домов предлагают построить за свой счет ЛЭП и заключить договор дарения им, рассказал житель поселка Гоньба.

"Это полмиллиона где-то стоит", – отметил он.

Кроме того, жителям предлагают временное технологическое подключение. Так, другая жительница Бельмесево отдала за это "еще 120 тысяч", но свет до сих пор не появился.

По данным УФАС Алтайского края, "Алтайэнерго" неоднократно штрафовали за неисполнение обязательств по договорам. На 20 ноября 2024 года организация не выполнила в срок 2965 договоров.

В различных ведомствах при этом жители получают в ответ на свои жалобы "отписки" от различных ведомств.