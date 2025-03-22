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В пригороде Барнаула три тысячи жителей не могут дождаться подключения к электросетям

Люди не могут дождаться света даже по решению суда

22 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Lucas Santos / unsplash.com
Фото: Lucas Santos / unsplash.com

Почти три тысячи жителей коттеджных поселков в Барнауле не могут дождаться подключения к электрическим сетям, несмотря на то, что уже заплатили за это подрядчику, сообщают "Вести Алтай".

С проблемой столкнулись жители Бельмесево, Центрального, Черницка, Лебяжьего и нескольких СНТ, а также "городов и районов по всему краю". К жалобам на энергетиков присоединились даже жители Республики Алтай.

Жительница Бельмесево рассказала, что ее дом должны были подключить к электричеству до 16 марта 2024 года. Однако этого так и не произошло.

Свет в домах при этом не появился даже по решению суда: у некоторых срок ожидания растянулся на три года вместо положенных шести месяцев.

В "Алтайэнерго" собственникам домов предлагают построить за свой счет ЛЭП и заключить договор дарения им, рассказал житель поселка Гоньба.

"Это полмиллиона где-то стоит", – отметил он.

Кроме того, жителям предлагают временное технологическое подключение. Так, другая жительница Бельмесево отдала за это "еще 120 тысяч", но свет до сих пор не появился. 

По данным УФАС Алтайского края, "Алтайэнерго" неоднократно штрафовали за неисполнение обязательств по договорам. На 20 ноября 2024 года организация не выполнила в срок 2965 договоров.

В различных ведомствах при этом жители получают в ответ на свои жалобы "отписки" от различных ведомств.

"Практически в каждой из них есть такая интересная фраза: "Подключиться к электросетям невозможно по причине дефицита источника финансирования", – отмечает издание.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 11

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11:10:38 22-03-2025

Работяг нету-одни чинуши в кабинетах...

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Гость

11:25:46 22-03-2025

Докатились, позорники.

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Гость

11:34:22 22-03-2025

И это живём в столице края и 25 год на дворе. А света нету своего, как в 19 веке.
Мне тоже до декабря 2023г должны были провести. Сказали дорого вам тянуть, пока не можем. Потом другая контора кидала недалеко мощный кабель. Колола, копала. Я своим позвонил, говорю тут уже почти всё готово, можете договориться с другими чтобы в эту же траншею и мне кабель прокинуть. Сказали не положено. Типа когда нибудь сами отдельно протянут за 5млн руб, хотя этом случае им бы тысяч 300 может обошлось.

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Гость

12:39:30 22-03-2025

Только посадки на 10-15 лет или расстрелы с конфискацией имущества у высокопоставленных чиновников и "эффективных" менеджеров помогут исправить ситуацию.

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12:49:41 22-03-2025

Герберт Уэллс.... Россия во мгле.

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Гость

16:08:16 22-03-2025

Зачем строиться там, где нет света, газа, дорог, школ, больниц, садиков?

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Гость

16:29:04 22-03-2025

Гость (16:08:16 22-03-2025) Зачем строиться там, где нет света, газа, дорог, школ, больн... Вы не понимаете! Зато в котэджэ! Своё, на земле! Тьфу

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Гость

17:32:34 22-03-2025

А как вы строились без электричества?думаю проблема другая все хотят на халяву

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Гость

18:51:06 22-03-2025

Гость (17:32:34 22-03-2025) А как вы строились без электричества?думаю проблема другая в... А тебе не кажется уважаемый что в цене киловатта уже заложена стоимость доставки этого киловатта до потребителя? При чем в сроки установленные законом. И штрафовать не кампании надо а конкретных неисполнителей и из их зарплат...

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Гость

07:00:15 23-03-2025

Гость (18:51:06 22-03-2025) А тебе не кажется уважаемый что в цене киловатта уже заложен... штрафовалка-то выросла? Надо ему..

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гость

10:45:38 24-03-2025

так вот кто саботирует "энергию развития"

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