В Барнауле африканец на электросамокате сбил пешехода и скрылся
Произошло это утром 12 октября, когда город сковали последствия ночного "ледяного дождя"
12 ноября 2024, 10:28, ИА Амител
Госавтоинспекция Барнаула разыскивает мужчину африканской внешности, который устроил ДТП, а также просит откликнуться очевидцев происшествия.
Инцидент произошел 12 октября в 09:55 на улице Антона Петрова в районе дома № 170.
"Наезд на пешехода неустановленным электросамокатом под управлением неустановленного пользователя СИМ, который скрылся с места ДТП. Разыскивается мужчина африканской внешности, среднего телосложения, на вид около 35 лет", – рассказали в ведомстве.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090. Либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
10:39:15 12-11-2024
опомнились- месяц прошёл
11:36:39 12-11-2024
Гость (10:39:15 12-11-2024) опомнились- месяц прошёл ...
Да, тяжело в Барнауле африканца найти, затеряется в толпе и всё - ищи ветра в поле.
13:24:57 12-11-2024
Гость (11:36:39 12-11-2024) Да, тяжело в Барнауле африканца найти, затеряется в толп... Времена нынче такие. Африканцев полно на улицах Барнаула.
13:48:04 12-11-2024
Гость (10:39:15 12-11-2024) опомнились- месяц прошёл ... не могли определиться, как негра называть, с Лавровым советовались.
10:41:50 12-11-2024
Вот так... а когда то раб глаза боялся на белого человека поднять, а теперь вот......
10:48:15 12-11-2024
Может дойдет до власти, что надо ВЕСЬ самодвижущий транспорт ставить на учет в ГБДД?
10:51:29 12-11-2024
Негр?
11:08:17 12-11-2024
Гость (10:51:29 12-11-2024) Негр?... Темнокожий.
"Относитесь к людям так, как хотите чтобы бы они относились к вам"
11:51:20 12-11-2024
Гость (11:08:17 12-11-2024) Темнокожий. "Относитесь к людям так, как хотите чтобы бы... В русском языке слово "негр" не является синонимом к слову "раб", да и вообще не несет негативную окраску. Просто это американцы решили, что раз у них слово "негр" оскорбительное, то это у всех так.
13:53:48 12-11-2024
Гость (11:08:17 12-11-2024) Темнокожий. "Относитесь к людям так, как хотите чтобы бы... называть вещи своими именами, это не плохое отношение, это называть вещи своими именами.
11:13:09 12-11-2024
Да, с такими приметами полиции сложно его найти)))
11:45:10 12-11-2024
Гость (11:13:09 12-11-2024) Да, с такими приметами полиции сложно его найти)))... Ну темнокожего найти несложно, а вот дальше попробуй их на лицо отличи.
12:20:59 12-11-2024
Гость (11:13:09 12-11-2024) Да, с такими приметами полиции сложно его найти)))... В Китае, это делается в шесть секунд, ибо в России кибернетика, как была не угодной девкой, так остается ею. Российские ламповые ЭВМ перегреваются от такой работы....
11:45:19 12-11-2024
Бедный нигер, поди уже перекрасился и отбелился со страху.
11:50:32 12-11-2024
Афробарнаулец)
11:51:31 12-11-2024
Особых примет нет
12:05:40 12-11-2024
не могут найти потому, что был белый с коготками на голове.
13:03:24 12-11-2024
Ну блин какие ДТП с электросамокатами. Случаев не так много, по сравнению с авто авариями. До дури то доходить не нужно. Сегодня самокаты, завтра велосипеды, после завтра скейты, скутеры и моноколеса... Улицы почистите лучше, велодорожки делайте и займитесь пропагандой соблюдения правил дорожного движения.
16:18:46 12-11-2024
Гость (10:39:15 12-11-2024) опомнились- месяц прошёл ... Почему афроАМЕРИКАНСКОГО, уже узнали что он из Америки
16:38:20 12-11-2024
Дурики, вы в гаи списки то возьмите у кого самокаты есть. И иностранные фамилии и проверяйте - вызовите всех их на опознание
20:12:48 12-11-2024
Гость (16:38:20 12-11-2024) Дурики, вы в гаи списки то возьмите у кого самокаты есть. И ... А вдруг он взял фамилию ИВАНОВ?