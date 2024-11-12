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В Барнауле африканец на электросамокате сбил пешехода и скрылся

Произошло это утром 12 октября, когда город сковали последствия ночного "ледяного дождя"

12 ноября 2024, 10:28, ИА Амител

Мужчина на самокате / Фото: unsplash.com / Varla Scooter
Мужчина на самокате / Фото: unsplash.com / Varla Scooter

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает мужчину африканской внешности, который устроил ДТП, а также просит откликнуться очевидцев происшествия.

Инцидент произошел 12 октября в 09:55 на улице Антона Петрова в районе дома № 170.

"Наезд на пешехода неустановленным электросамокатом под управлением неустановленного пользователя СИМ, который скрылся с места ДТП. Разыскивается мужчина африканской внешности, среднего телосложения, на вид около 35 лет", – рассказали в ведомстве.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090. Либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

На Алтае число ДТП с электросамокатами и пострадавших от них выросло в два раза

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул ДТП

Комментарии 21

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Гость

10:39:15 12-11-2024

опомнились- месяц прошёл

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Гость

11:36:39 12-11-2024

Гость (10:39:15 12-11-2024) опомнились- месяц прошёл ...
Да, тяжело в Барнауле африканца найти, затеряется в толпе и всё - ищи ветра в поле.

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гость

13:24:57 12-11-2024

Гость (11:36:39 12-11-2024) Да, тяжело в Барнауле африканца найти, затеряется в толп... Времена нынче такие. Африканцев полно на улицах Барнаула.

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Жора

13:48:04 12-11-2024

Гость (10:39:15 12-11-2024) опомнились- месяц прошёл ... не могли определиться, как негра называть, с Лавровым советовались.

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Гость

10:41:50 12-11-2024

Вот так... а когда то раб глаза боялся на белого человека поднять, а теперь вот......

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Гость

10:48:15 12-11-2024

Может дойдет до власти, что надо ВЕСЬ самодвижущий транспорт ставить на учет в ГБДД?

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Гость

10:51:29 12-11-2024

Негр?

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Гость

11:08:17 12-11-2024

Гость (10:51:29 12-11-2024) Негр?... Темнокожий.
"Относитесь к людям так, как хотите чтобы бы они относились к вам"

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Гость

11:51:20 12-11-2024

Гость (11:08:17 12-11-2024) Темнокожий. "Относитесь к людям так, как хотите чтобы бы... В русском языке слово "негр" не является синонимом к слову "раб", да и вообще не несет негативную окраску. Просто это американцы решили, что раз у них слово "негр" оскорбительное, то это у всех так.

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Жора

13:53:48 12-11-2024

Гость (11:08:17 12-11-2024) Темнокожий. "Относитесь к людям так, как хотите чтобы бы... называть вещи своими именами, это не плохое отношение, это называть вещи своими именами.

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Гость

11:13:09 12-11-2024

Да, с такими приметами полиции сложно его найти)))

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Гость

11:45:10 12-11-2024

Гость (11:13:09 12-11-2024) Да, с такими приметами полиции сложно его найти)))... Ну темнокожего найти несложно, а вот дальше попробуй их на лицо отличи.

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Гость

12:20:59 12-11-2024

Гость (11:13:09 12-11-2024) Да, с такими приметами полиции сложно его найти)))... В Китае, это делается в шесть секунд, ибо в России кибернетика, как была не угодной девкой, так остается ею. Российские ламповые ЭВМ перегреваются от такой работы....

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Гость

11:45:19 12-11-2024

Бедный нигер, поди уже перекрасился и отбелился со страху.

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Гость

11:50:32 12-11-2024

Афробарнаулец)

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Гость

11:51:31 12-11-2024

Особых примет нет

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Гость

12:05:40 12-11-2024

не могут найти потому, что был белый с коготками на голове.

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Коля

13:03:24 12-11-2024

Ну блин какие ДТП с электросамокатами. Случаев не так много, по сравнению с авто авариями. До дури то доходить не нужно. Сегодня самокаты, завтра велосипеды, после завтра скейты, скутеры и моноколеса... Улицы почистите лучше, велодорожки делайте и займитесь пропагандой соблюдения правил дорожного движения.

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Гость

16:18:46 12-11-2024

Гость (10:39:15 12-11-2024) опомнились- месяц прошёл ... Почему афроАМЕРИКАНСКОГО, уже узнали что он из Америки

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Гость

16:38:20 12-11-2024

Дурики, вы в гаи списки то возьмите у кого самокаты есть. И иностранные фамилии и проверяйте - вызовите всех их на опознание

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гость

20:12:48 12-11-2024

Гость (16:38:20 12-11-2024) Дурики, вы в гаи списки то возьмите у кого самокаты есть. И ... А вдруг он взял фамилию ИВАНОВ?

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