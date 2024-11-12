В Барнауле африканец на электросамокате сбил пешехода и скрылся

Произошло это утром 12 октября, когда город сковали последствия ночного "ледяного дождя"

12 ноября 2024, 10:28, ИА Амител

Мужчина на самокате / Фото: unsplash.com / Varla Scooter

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает мужчину африканской внешности, который устроил ДТП, а также просит откликнуться очевидцев происшествия.

Инцидент произошел 12 октября в 09:55 на улице Антона Петрова в районе дома № 170.

"Наезд на пешехода неустановленным электросамокатом под управлением неустановленного пользователя СИМ, который скрылся с места ДТП. Разыскивается мужчина африканской внешности, среднего телосложения, на вид около 35 лет", – рассказали в ведомстве.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по тел. ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090. Либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.