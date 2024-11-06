На Алтае число ДТП с электросамокатами и пострадавших от них выросло в два раза

Всего за девять месяцев 2024 года произошло 65 ДТП с СИМ, 67 человек получили травмы

06 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

За девять месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 65 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Травмы в них получили 67 человек. Это более чем в два раза выше показателей за такой же период 2023 года, когда было зарегистрировано 30 ДТП с 32 пострадавшими. Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции региона.

Тем самым количество ДТП по сравнению с 2023 годом выросло на 116,7%, а число пострадавших – на 109,4%. А вот погибших не было ни в 2024-м, ни в 2023-м.

К административной ответственности за девять месяцев 2024 года ГАИ привлекла 754 самокатчика. Это чуть больше аналогичного периода прошлого года, когда инспекторы оштрафовали 634 человека. Нарушителей наказывали по частям 2 и 3 статьи 12.29 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). Штраф составил от 500 до 800 рублей.

В ГАИ пояснили, что на краевой комиссии в июле 2024 года совместно с операторами кикшеринга (прокат, аренда) были предложены следующие меры:

установить на СИМ датчики ограничения поездок более чем одного человека;

разработать программу для фиксации фактов нарушений арендаторами кикшеринга;

для незамедлительного расторжения договора аренды и блокировки аккаунтов нарушителей ПДД выделять в приложениях кикшеринга границы перекрестков, пешеходных переходов и автобусных остановок как мест с запретом парковки, а также снижать в этих зонах скорость до спешивания пользователей СИМ. Это нужно, чтобы при попадании в пешеходный поток или на проезжую часть пользователь СИМ не мог управлять самокатом, пояснили в Госавтоинспекции.

В ГАИ сообщили, что эти предложения все еще рассматривают владельцы кикшеринговых компаний. А самостоятельно вносить изменения в законы Госавтоинспекция не может.

Отметим, что, в отличие от СИМ, число ДТП с велосипедами по сравнению с 2023 годом снизилось. Так, за девять месяцев 2024-го случился 21 наезд на велосипедиста, в котором пострадали 22 человека. За тот же период 2023 года зарегистрировано 35 ДТП с велосипедами, в них травмы получили 38 человек. Ни тогда, ни сейчас погибших не было.