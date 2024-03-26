В Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели"
Пристав решил в принудительном порядке доставить должника в отделение
26 марта 2024, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае привлекли к административной ответственности мужчину, который в грубой форме отказал судебному приставу проехать в отделение, сообщает региональная ФССП.
Житель Барнаула не спешил выплачивать алименты. Ему направили требование о явке на прием, однако в указанную дату мужчина не явился. Тогда пристав решил в принудительном порядке доставить должника.
"Во время осуществления принудительного привода мужчина отказался проследовать в отделение судебных приставов в добровольном порядке, попытался воспрепятствовать законной деятельности судебного пристава, выражаясь нецензурной бранью в его адрес", - рассказали в ведомстве.
В результате в отношении мужчины составили административный протокол. Суд признал барнаульца виновным и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа не уточняется, однако ст.17.8 КоАП РФ штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.
11:57:56 26-03-2024
Шпилит кого попало, потом вынужден на пристава материться.
12:00:35 26-03-2024
Гость (11:57:56 26-03-2024) Шпилит кого попало, потом вынужден на пристава материться. ... А можт это не он шпилил?
12:20:27 26-03-2024
Любишь совать. люби и платить.
13:09:38 26-03-2024
А смелости так лихо посадить на 10 суток бывшего главу Октябрьского района генерала Новикова за управление в пьяном состоянии почему не смогли? Неудобно как то было? Стеснительно было?