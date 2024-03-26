В Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели"

Пристав решил в принудительном порядке доставить должника в отделение

26 марта 2024, 11:40, ИА Амител

В Алтайском крае привлекли к административной ответственности мужчину, который в грубой форме отказал судебному приставу проехать в отделение, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула не спешил выплачивать алименты. Ему направили требование о явке на прием, однако в указанную дату мужчина не явился. Тогда пристав решил в принудительном порядке доставить должника.

"Во время осуществления принудительного привода мужчина отказался проследовать в отделение судебных приставов в добровольном порядке, попытался воспрепятствовать законной деятельности судебного пристава, выражаясь нецензурной бранью в его адрес", - рассказали в ведомстве.

В результате в отношении мужчины составили административный протокол. Суд признал барнаульца виновным и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа не уточняется, однако ст.17.8 КоАП РФ штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.