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В Барнауле алиментщик обматерил пристава, заехавшего за ним на ведомственной "Газели"

Пристав решил в принудительном порядке доставить должника в отделение

26 марта 2024, 11:40, ИА Амител

В Алтайском крае привлекли к административной ответственности мужчину,  который в грубой форме отказал судебному приставу проехать в отделение, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула не спешил выплачивать алименты. Ему направили требование о явке на прием, однако в указанную дату мужчина не явился. Тогда пристав решил в принудительном порядке доставить должника.

"Во время осуществления принудительного привода мужчина отказался проследовать в отделение судебных приставов в добровольном порядке, попытался воспрепятствовать законной деятельности судебного пристава, выражаясь нецензурной бранью в его адрес", - рассказали в ведомстве.

В результате в отношении мужчины составили административный протокол. Суд признал барнаульца виновным и назначил наказание в виде штрафа. Размер штрафа не уточняется, однако ст.17.8 КоАП РФ штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

Российские деньги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Алименты

Комментарии 4

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Гость

11:57:56 26-03-2024

Шпилит кого попало, потом вынужден на пристава материться.

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Гость

12:00:35 26-03-2024

Гость (11:57:56 26-03-2024) Шпилит кого попало, потом вынужден на пристава материться. ... А можт это не он шпилил?

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Гость

12:20:27 26-03-2024

Любишь совать. люби и платить.

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Гость

13:09:38 26-03-2024

А смелости так лихо посадить на 10 суток бывшего главу Октябрьского района генерала Новикова за управление в пьяном состоянии почему не смогли? Неудобно как то было? Стеснительно было?

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