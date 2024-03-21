На Алтае девочка получила алименты от отца, сдавшегося под натиском пристава
Мужчина уехал жить в другой регион, чтобы не перечислять деньги на содержание дочери
21 марта 2024, 16:40, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы взыскали с жителя задолженность по алиментам в размере 400 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.
Мужчина не спешил платить алименты, по месту жительства не проживал, и, как выяснилось, уехал жить в другой регион.
"Для восстановления нарушенных прав ребенка и побуждения безответственного родителя к погашению задолженности по алиментам судебный пристав-исполнитель применил в отношении должника полный комплекс мер принудительного исполнения", – рассказали в ведомстве.
Меры принудительного исполнения оказались весьма эффективными – мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, перечислив алименты на содержание шестилетней дочери.
Ранее в Алтайском крае другой алиментщик не хотел выплачивать 1 млн, пока приставы не дошли до крайности.
16:44:26 21-03-2024
Понарожают от кого попала
18:00:46 21-03-2024
Гость (16:44:26 21-03-2024) Понарожают от кого попала ... Понасуют член куда попало, а потом удивляются) Оказывается, от этого бывают дети, сюрпрайз.
16:44:41 21-03-2024
Бизнесс, ничего личнго, да милые дамы?
В разводе ВСЕГДА виновны ОБА.... но крайним всегда остается отец, и платит тоже отец. - спроведливость, чё....
18:00:01 21-03-2024
Гость (16:44:41 21-03-2024) Бизнесс, ничего личнго, да милые дамы?В разводе ВСЕГ... У ребенка два родителя. Это раз. И два - что значит "отец платит"? А что, мать, с которой ребенок живет, на него ничего не расходует? И, кстати, не только деньги, но еще и время, силы, нервы. Если посчитать, то ваши "миллионы" в размере нескольких тысяч это капля в море.
20:13:51 21-03-2024
Отменять надо эти алименты, пусть лучше за ботаников выходят сразу, они верные, любящие и надёжные.
12:06:55 22-03-2024
Гость (20:13:51 21-03-2024) Отменять надо эти алименты, пусть лучше за ботаников выходят... И алименты и все обязательства перед семьей- устаревшая мораль. Сейчас в тренде атомизация и эгоизм. Все модные психологи этому учат- одиночество лучше, чем семья; без детей лучше , чем с детьми. Главное саморазвитие и личное "щастье". Вот только большинство женщин этого до сих пор не поняли. Продолжают рожать, а потом бегают за алиментами. Но мужчины молодцы -сразу все понимают, вот только коварные бабы коварно от них детей как-то рожают.
10:55:56 22-03-2024
Отцы, да заберите детей при разводе себе! Пусть мамаша платит. А вы на обогатитесь разом.
12:00:07 22-03-2024
Зачем ребенку такой отец? В старости и болезни заявит свои права ребёнку и будет деньги от него получать. Лучше лишить его родительских прав. И пусть живет вольной птицей- пьет пиво на диване после работы. Опять же зачем от таких папаш рожать детей?