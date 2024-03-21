На Алтае девочка получила алименты от отца, сдавшегося под натиском пристава

Мужчина уехал жить в другой регион, чтобы не перечислять деньги на содержание дочери

21 марта 2024, 16:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы взыскали с жителя задолженность по алиментам в размере 400 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.

Мужчина не спешил платить алименты, по месту жительства не проживал, и, как выяснилось, уехал жить в другой регион.

"Для восстановления нарушенных прав ребенка и побуждения безответственного родителя к погашению задолженности по алиментам судебный пристав-исполнитель применил в отношении должника полный комплекс мер принудительного исполнения", – рассказали в ведомстве.

Меры принудительного исполнения оказались весьма эффективными – мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, перечислив алименты на содержание шестилетней дочери.

Ранее в Алтайском крае другой алиментщик не хотел выплачивать 1 млн, пока приставы не дошли до крайности.