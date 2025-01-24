В Барнауле алиментщиков отправили чистить заваленные снегом улицы

За ежедневный труд им делают отметку о выполнении части работ

24 января 2025, 10:30, ИА Амител

В Алтайском крае должников, получивших наказание в виде обязательных работ, направили для отбывания наказания в качестве дворников и уборщиков, сообщает региональная ФССП.

"Зимой должники привлекаются на борьбу со снегом. За ежедневный труд им делают отметку о выполнении части работ. Так происходит до того времени, пока все наказание не будет отбыто", – рассказали в ведомстве.

В службе судебных приставов подчеркнули, что должников по исполнительным производствам – по алиментам и штрафам – отправили на очистку улиц, крыш и дворовых территорий от снега и наледи. Они помогают коммунальным службам.