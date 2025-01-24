В Барнауле алиментщиков отправили чистить заваленные снегом улицы
За ежедневный труд им делают отметку о выполнении части работ
24 января 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае должников, получивших наказание в виде обязательных работ, направили для отбывания наказания в качестве дворников и уборщиков, сообщает региональная ФССП.
"Зимой должники привлекаются на борьбу со снегом. За ежедневный труд им делают отметку о выполнении части работ. Так происходит до того времени, пока все наказание не будет отбыто", – рассказали в ведомстве.
В службе судебных приставов подчеркнули, что должников по исполнительным производствам – по алиментам и штрафам – отправили на очистку улиц, крыш и дворовых территорий от снега и наледи. Они помогают коммунальным службам.
"Уклонение от выполнения обязательных работ также является административным правонарушением, которое влечет наложение административного штрафа на сумму до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. За 2024 год в Алтайском крае административное наказание в виде обязательных работ отбыли 2352 человека", – добавили в ФССП.
10:37:27 24-01-2025
Это вот возле каждого такого дворника по пильцанеру нужно будет ставить?
Офигенная экономика.
10:40:44 24-01-2025
Кхм... (10:37:27 24-01-2025) Это вот возле каждого такого дворника по пильцанеру нужно бу... иначе разбегутся))
17:21:02 24-01-2025
Гость (10:40:44 24-01-2025) иначе разбегутся))... Вот ты студент думаешь это мне дали 15 суток, так ты ошибаешься, это НАМ дали 15 суток. (к\ф Приключения Шурика). Фильму лет 60, а в любезном нашем отечестве ничего не меняется. Стабильность однако!
10:42:09 24-01-2025
Хорошо что не на СВО.
10:52:56 24-01-2025
Еще бы такую практику с банкротами проводили до выхода на пенсию, чтобы во благо общества работали если не могут долг вернуть, а то долги списал и дальше можно людей кидать
11:06:03 24-01-2025
Гость (10:52:56 24-01-2025) Еще бы такую практику с банкротами проводили до выхода на пе... У вас явно какие-то отдаленные представления о том что такое статус банкрота. Изучите мат.часть, пылкий вы наш борец за справедливость. Там как бы не сахар, как это преподносят в рекламе юристы.
11:24:28 24-01-2025
Гость (11:06:03 24-01-2025) У вас явно какие-то отдаленные представления о том что такое... В том и дело. Реклама везде пестрит только как списать долги. И ни одной, как выбить. Не отдавать всё-таки проще. Чем забирать у того, кто не хочет отдавать.
12:05:31 24-01-2025
Гость (11:24:28 24-01-2025) В том и дело. Реклама везде пестрит только как списать долги... Если в отношении вас ведется процедура банкротства, вам уже нечего отдавать, вы уже под колпаком. Да, согласно рекламе долги вам спишут, но есть и обратная сторона медали. И эта сторона довольно таки неприятная. Имущество ваше арестуют, вам уже не дадут кредитов в банках, запретят выезд за границу, запретят занимать руководящие должности и прочие "нюансы". В рекламе вам про это не расскажут. Так что нет там "проще не отдавать".
12:40:11 24-01-2025
Гость (12:05:31 24-01-2025) Если в отношении вас ведется процедура банкротства, вам уже ... Работаю в Ук - раз в месяц приносят документы с банкротства, списываю долги по коммуналке от 500 т.р. до миллиона. И никто у них не забирает квартиру. живут и дальше не платят снова годами.
13:56:21 24-01-2025
Гость (12:05:31 24-01-2025) Если в отношении вас ведется процедура банкротства, вам уже ... помню в школе проходили рабство и отмену крепостного права. Врали. нет не отменили.... ) ) ) )
11:14:21 24-01-2025
Гость (10:52:56 24-01-2025) Еще бы такую практику с банкротами проводили до выхода на пе... Поддерживаю.
12:24:36 24-01-2025
Хорошая новость. И про должников согласен, сотни лет назад были придуманы долговые ямы, проблем с отдачей долгов было в разы меньше. Туда даже дворян садили