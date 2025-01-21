Барнаул заметает перед трескучими морозами. Фото

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

21 января 2025, 12:10, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Непогода обрушилась на Алтайский край 21 января. Неистовые метели превратили привычные пейзажи в заснеженные картины. Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, которое может привести к серьезным последствиям.

Алтайские спасатели уже выдвинулись в места предполагаемого осложнения обстановки. Оперативные группы гарнизонов реагируют на изменение ситуации в крае.

Ранее amic.ru сообщал, что 22 января и ночью 23-го ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.

К вечеру 22 января в регионе начнется резкое похолодание. А с 24 по 26 января морозы в Алтайском крае продолжат усиливаться. Ночью обещают -22...-28 градусов, местами до -34. Днем – от -14 до -20 градусов, местами до -25.