Барнаул заметает перед трескучими морозами. Фото
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение
21 января 2025, 12:10, ИА Амител
Непогода обрушилась на Алтайский край 21 января. Неистовые метели превратили привычные пейзажи в заснеженные картины. Синоптики предупреждают: в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, которое может привести к серьезным последствиям.
Алтайские спасатели уже выдвинулись в места предполагаемого осложнения обстановки. Оперативные группы гарнизонов реагируют на изменение ситуации в крае.
Ранее amic.ru сообщал, что 22 января и ночью 23-го ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.
К вечеру 22 января в регионе начнется резкое похолодание. А с 24 по 26 января морозы в Алтайском крае продолжат усиливаться. Ночью обещают -22...-28 градусов, местами до -34. Днем – от -14 до -20 градусов, местами до -25.
12:39:53 21-01-2025
У нас метели страшные. В такую погоду даже группа лыжников спортсменов с какого то завода в Барнауле насмерть замёрзли. Это было ещё в СССР. Ну фильм ещё есть про них.
13:45:00 21-01-2025
Гость (12:39:53 21-01-2025) У нас метели страшные. В такую погоду даже группа лыжников с... Вот именно при СССР, сейчас таких метелей нет, а только страшилки от синоптиков😎
12:46:52 21-01-2025
дожить до понедельника...
14:39:43 21-01-2025
Расчищайте дороги,тротуары пока это действенно.
Привлекайте студентов. Пусть каждая организация,предприятие ,магазин расчистят близлежащую территорию. Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работать не для отчета, можно сделать очень много.
И надо спрашивать с тех,кто за это отвечает. Спрашивать не по бумажкам)))
14:43:55 21-01-2025
Гость (14:39:43 21-01-2025) Расчищайте дороги,тротуары пока это действенно. Привлека... Берите лопату, и вперёд!!!
16:16:43 21-01-2025
Сергей (14:43:55 21-01-2025) Берите лопату, и вперёд!!!... Ты шо! Он же сказал - пусть все вокруг, но только не я! И отвечают пусть все вокруг за все, но не я! И нельзя ему лопату. Не по чину.