В Барнауле задержали парня, подозреваемого в избиении до смерти пенсионера на улице
Свою вину молодой человек отрицает
07 мая 2025, 07:58, ИА Амител
Барнаульца, подозреваемого в убийстве пенсионера на улице Новосибирской, задержали. Об этом сообществу Barnaul 22 рассказала внучка погибшего.
Со слов девушки, агрессор отрицает свою вину и говорит, что это была самозащита.
"Я не верю в то, что произошло. Уже сил нет плакать. Бабушка в магазине была в это время, вышла, а дедушка уже лежит. Это страшно, когда тебе звонят и говорят, что родного человека не стало – посреди дня убили на парковке магазина", – прокомментировала она.
В данный момент причину смерти барнаульца устанавливают, его семья ждет результатов вскрытия. Внучка погибшего сообщила, что похороны состоятся в четверг, 8 мая.
"Бабушка сказала, что мужчина этот сначала баллончиком ему в лицо пшикнул, а потом начал запинывать", – добавила девушка.
Напомним, 6 мая в районе дома по ул. Новосибирской, 11, молодой человек до смерти избил пожилого мужчину. Как рассказали очевидцы, пенсионер сидел в автомобиле. Рядом остановилась машина, в которой находилась молодая пара. Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, из-за чего завязался конфликт. Тогда парень подбежал и начал избивать мужчину, который, по словам очевидцев, даже не сопротивлялся.
"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал", – поделились подробностями жители Барнаула.
Прибывшая на место бригада реанимации боролась за жизнь пенсионера около часа, но не смогла его спасти.
08:29:06 07-05-2025
Очень надеюсь, что это будет освещаться в СМИ и не получится замять это дело. Нелюдь сделавший это должен сидеть по полной строгости, долго, страдать каждый день, каждую минуту! Таких нелюдей надо наказывать с максимальной жестокостью и чтобы они уже выйти здоровыми не могли.
09:30:38 07-05-2025
Павлик (08:29:06 07-05-2025) Очень надеюсь, что это будет освещаться в СМИ и не получится...
Выйти вообще не должен! выйдет - опять убьёт! Зачем обществу такая лотерея?
08:37:16 07-05-2025
Сейчас выяснят , что дед умер от сердечной недостаточности и окажется, что нелюдь тут и не при чем
09:01:16 07-05-2025
Гость (08:37:16 07-05-2025) Сейчас выяснят , что дед умер от сердечной недостаточности и... Если пшикнули чем-то в лицо и вызвали сердечную недостаточность - это же всё равно убийство. Посредством баллончика. Какая разница, баллончик или пистолет, если в результате человек убит
10:24:36 07-05-2025
Гость (09:01:16 07-05-2025) Если пшикнули чем-то в лицо и вызвали сердечную недостаточно... или самозащита от агрессивного пенсионера
12:56:34 07-05-2025
Гость (10:24:36 07-05-2025) или самозащита от агрессивного пенсионера... Если накосячили сами, надо было принести извинения и компенсировать материальный и моральный ущерб, а не убивать пожилого человека. Но ведь у них в принципе такое в голове не могло появиться.
09:46:45 07-05-2025
Гость (08:37:16 07-05-2025) Сейчас выяснят , что дед умер от сердечной недостаточности и... Если пожилого человека начать пинать, у него вполне может с сердцем плохо стать. А так может ещё -бы лет 20 прожил.
10:10:30 13-05-2025
Гость (08:37:16 07-05-2025) Сейчас выяснят , что дед умер от сердечной недостаточности и... Так и получилось... Оказалось что бывший сотрудник, и виноват конечно пенсионер... так что без Бастрыкина не разобраться
08:38:52 07-05-2025
в ЧР его фото, ФИО и фото его родителей висели бы на каждом столбе и едва бы ли он из сизо до суда добрался.
а здесь, это тайна за семью печатями, а то вдруг законы не будут соблюдены, в отношении особо опасного преступника, и правовые словоблуды истерику поднимут .
09:59:17 07-05-2025
Гость (08:38:52 07-05-2025) в ЧР его фото, ФИО и фото его родителей висели бы на каждом ...
ЧР - это что?
11:13:57 07-05-2025
Гость (09:59:17 07-05-2025) ЧР - это что?... Чечня
13:03:01 07-05-2025
Гость (09:59:17 07-05-2025) ЧР - это что?... Чеченская Республика
08:42:37 07-05-2025
Бастрыкину сообщили?
10:03:20 07-05-2025
Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, из-за чего завязался конфликт.------ причина конфликта еще та, конечно, язык мой, враг мой, как говорится в русской народной пословице.
10:55:39 07-05-2025
Гость (10:03:20 07-05-2025) Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, и... Ну, задела скорее всего, не мягким бедром. Стукнула чем-то по автомобилю старика. А ремонт кузова для пенса неподъемен.
11:29:20 07-05-2025
Гость (10:03:20 07-05-2025) Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, и... При выходе из авто задевают дверями обычно, а это вмятина или царапина как правило, мне бы тоже не не понравилось, только я не дедушка. А на взрослого нехилого мужика это тело бы не кинулось. А у вас я так понимаю авто нет раз для вас это нормально.
15:29:28 07-05-2025
Гость (10:03:20 07-05-2025) Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, и... Поэтому убивать можно?
17:31:20 07-05-2025
Гость (15:29:28 07-05-2025) Поэтому убивать можно?...
Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Притчи Соломона 18:6
10:13:36 07-05-2025
Как так можно было бить старика и вообще зачем надо было бить. ужас что творят.
10:51:25 07-05-2025
суд Линча...
12:03:21 07-05-2025
Для многих, к сожалению, вещизм имеет роль идеологии. Автомобиль - это вещь, он эксплуатируется, царапается, изнашивается, как обувь и одежда. Он для этого и предназначен - защитить и ускорить тело человека и груз при перемещении в пространстве. Вряд ли девка подошла и спецом начала колотить по машине деда.
12:39:26 07-05-2025
Гость (12:03:21 07-05-2025) Для многих, к сожалению, вещизм имеет роль идеологии. Автомо... Когда при нищенских пенсиях, а многих повышением пенс.возраста и их лишили, каждая копейка становится не вопросом идеологии, предметом выживания. Спецом или не спецом она задела машину это неизвестно, а то, что она стала причиной и участницей конфликта (возможно, подстрекательницей) это однозначно. Так, что её также надо привлекать к ответственности и преступление уже будет групповым.
12:47:07 07-05-2025
Гость (12:39:26 07-05-2025) Когда при нищенских пенсиях, а многих повышением пенс.возрас... В такой ситуации вопрос выживания как раз в обратном заключался - не возводить царапины на краске и свои копейки в высшую ценность.
12:19:13 07-05-2025
Столько людей вокруг и никто ничего не видел, ни лица, ни номера машины? Безусловно- видели. Но есть такая замечательная пословица- моя хата с краю.
17:33:05 07-05-2025
Гость (12:19:13 07-05-2025) Столько людей вокруг и никто ничего не видел, ни лица, ни но... Ну так его задержали, а то что никто не успел вмешаться, так там все могло длиться 3-4 секунды а не полчаса.
12:25:29 08-05-2025
гость (17:33:05 07-05-2025) Ну так его задержали, а то что никто не успел вмешаться, та... Приехал, убил, уехал.
22:49:17 08-05-2025
Вот этого ублюдка перед судом принудительно кастрировать, чтобы, не дай Бог, не успел оставить после себя бракованное потомство, на нем его род должен закончиться, это не человек, ЭТОМУ ещё название не придумали. Выпендрился перед бабой - немощного старика "победил", УРОД!!!
18:21:46 10-05-2025
Так мне нравятся эти формулировки... Дедушка, бабушка... А по факту, дед дебошир, в ответ на неаккуратно открытую дверь соседней машины, учинил конфликт с девушкой, оскорблял, орал, угрожал, старого дебошира потрясли за грудки и уехали... После чего, судя по описанию, у него хватануло сердце, он упал и скончался... Дедушки, бабушки... Есть такие дедушки, от которых болончиком обороняться приходится...