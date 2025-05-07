В Барнауле задержали парня, подозреваемого в избиении до смерти пенсионера на улице

Свою вину молодой человек отрицает

07 мая 2025, 07:58, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульца, подозреваемого в убийстве пенсионера на улице Новосибирской, задержали. Об этом сообществу Barnaul 22 рассказала внучка погибшего.

Со слов девушки, агрессор отрицает свою вину и говорит, что это была самозащита.

"Я не верю в то, что произошло. Уже сил нет плакать. Бабушка в магазине была в это время, вышла, а дедушка уже лежит. Это страшно, когда тебе звонят и говорят, что родного человека не стало – посреди дня убили на парковке магазина", – прокомментировала она.

В данный момент причину смерти барнаульца устанавливают, его семья ждет результатов вскрытия. Внучка погибшего сообщила, что похороны состоятся в четверг, 8 мая.

"Бабушка сказала, что мужчина этот сначала баллончиком ему в лицо пшикнул, а потом начал запинывать", – добавила девушка.

Напомним, 6 мая в районе дома по ул. Новосибирской, 11, молодой человек до смерти избил пожилого мужчину. Как рассказали очевидцы, пенсионер сидел в автомобиле. Рядом остановилась машина, в которой находилась молодая пара. Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, из-за чего завязался конфликт. Тогда парень подбежал и начал избивать мужчину, который, по словам очевидцев, даже не сопротивлялся.

"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал", – поделились подробностями жители Барнаула.

Прибывшая на место бригада реанимации боролась за жизнь пенсионера около часа, но не смогла его спасти.