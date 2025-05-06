Молодой барнаулец посреди улицы до смерти забил пожилого мужчину

Медикам не удалось спасти дедушку

06 мая 2025, 16:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Барнауле на улице Новосибирской, в районе дома № 11, молодой парень избил пожилого мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, спасти дедушку не удалось.

Как рассказала одна из горожанок, пожилой мужчина сидел в автомобиле. Рядом остановилась машина, в которой находилась молодая пара. Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, из-за чего завязался конфликт. Тогда молодой человек подбежал и начал избивать мужчину, который, по словам очевидцев, даже не сопротивлялся.

"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи сказали", – рассказала женщина.

В пресс-службе УМВД России по Барнаулу сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа пункта полиции "Новосиликатный". Правоохранители устанавливают очевидцев инцидента, изучают записи с камер видеонаблюдения.

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