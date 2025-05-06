Молодой барнаулец посреди улицы до смерти забил пожилого мужчину
Медикам не удалось спасти дедушку
06 мая 2025, 16:29, ИА Амител
В Барнауле на улице Новосибирской, в районе дома № 11, молодой парень избил пожилого мужчину, сообщает "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, спасти дедушку не удалось.
Как рассказала одна из горожанок, пожилой мужчина сидел в автомобиле. Рядом остановилась машина, в которой находилась молодая пара. Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, из-за чего завязался конфликт. Тогда молодой человек подбежал и начал избивать мужчину, который, по словам очевидцев, даже не сопротивлялся.
"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи сказали", – рассказала женщина.
В пресс-службе УМВД России по Барнаулу сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа пункта полиции "Новосиликатный". Правоохранители устанавливают очевидцев инцидента, изучают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее в Бийске 32-летний мужчина до смерти избил возлюбленную.
16:33:09 06-05-2025
Про национальность убийцы специально умалчиваете?
17:57:13 06-05-2025
ГОСТЬ (16:33:09 06-05-2025) Про национальность убийцы специально умалчиваете? ... Да неважно какой он национальности, он преступник!
18:30:25 06-05-2025
ГОСТЬ (16:33:09 06-05-2025) Про национальность убийцы специально умалчиваете? ... ну вы озвучьте
20:00:30 06-05-2025
ГОСТЬ (16:33:09 06-05-2025) Про национальность убийцы специально умалчиваете? ... а вы что- то знаете, да? помогите следствию, в таком случае.
21:28:09 06-05-2025
ГОСТЬ (16:33:09 06-05-2025) Про национальность убийцы специально умалчиваете? ... А что с национальностью? Неужели американский американец
16:40:39 06-05-2025
АФИГЕТЬ!!!
16:43:15 06-05-2025
Дедушке видимо лучше надо было за языком следить, сейчас пенсия очень борзые стали, все им должны, и дорогу и места уступать, никого не уважают но к себе требуют прям поклонения.
16:55:39 06-05-2025
1111 (16:43:15 06-05-2025) Дедушке видимо лучше надо было за языком следить, сейчас пен...
Вы присутствовали?
И даже если дедок был не сдержан на язык - это какому то выродку даёт право на побои и даже убийство?
Вы сейчас, по сути, находитесь на месте пожилого человека, оскорбляет пенсионеров.
17:07:16 06-05-2025
1111 (16:43:15 06-05-2025) Дедушке видимо лучше надо было за языком следить, сейчас пен... По сути так и есть. Со мной так же было,не понравилось как я припарковался, хотя ещё двум машинам в ряд было место проехать. Да и я на месте был, разгружался тяжёлое, встал поближе. Отъехал бы если надо. Сразу начал с тона злого, затем грубо оскорбил. Хотелось конечно и долбануть, и кинуть чем нибудь прям в окно. Но включил разум, выключил эмоции и просто послал. Как горилла не выбежал и не кинулся на меня, уехал. Но забивать деда ещё и так... Надо быть выше всего этого
20:35:10 06-05-2025
1111 (16:43:15 06-05-2025) Дедушке видимо лучше надо было за языком следить, сейчас пен... Вам бы лучше голову полечить немного
16:44:37 06-05-2025
Инфаркт.
Дичает люд на земле русской.
Басурманского ММА насмотрятся и формируется дикая культура.
16:46:49 06-05-2025
Что за зверьё?🤦🏼♂️
16:47:06 06-05-2025
Надеюсь СМИ создадут резонанс!
Нелюдь должен быть наказан!
16:53:10 06-05-2025
Молодого быка, доказавшего перед самкой свою удаль, на зону за убийство.
17:01:51 06-05-2025
Гость (16:53:10 06-05-2025) Молодого быка, доказавшего перед самкой свою удаль, на зону ... Не на зону, а на кол.
18:27:16 06-05-2025
Гость (17:01:51 06-05-2025) Не на зону, а на кол.... ну на зоне ему "интереснее" будет
17:07:49 06-05-2025
что здесь устанавливать? все понятно.
или правоведы с экспертами боятся свои любимые законы нарушить?
а нам здесь никакие законы не интересны.
мы знаем что есть выродок, который должен сдохнуть в газовой камере.
вот и всех установления фактов и обстоятельств
17:17:15 06-05-2025
В Барнауле Новосибирская улица. А в Новосибирске нет Барнаульской улицы. Зато есть в Бердске
17:18:50 06-05-2025
странно вообще все это. Человека даже слабого не так просто убить руками. По видимому били профессионально в точки которые смертельные, отчего он задыхаться стал и умер. То есть уже преступник -подготовленый и знающий хорошо армейский рукопашный бой. А это вообще меняет дело. Кто эта парочка как она в городе появилась и чем тут занималась?????
21:49:04 06-05-2025
Гость (17:18:50 06-05-2025) странно вообще все это. Человека даже слабого не так просто ... Смотря кто бьет, и смотря что со здоровьем у того кого бьют.
21:53:52 06-05-2025
Гость (17:18:50 06-05-2025) странно вообще все это. Человека даже слабого не так просто ... Много случаев в Барнауле когда после одного удара люди умирали значительно моложе.
08:25:19 07-05-2025
Гость (17:18:50 06-05-2025) странно вообще все это. Человека даже слабого не так просто ... задыхаться начал из за того, что ему газовым баллончиком пшикнули в добавок
17:40:25 06-05-2025
Надеюсь быстро найдут, у самого-то не хватит смелости прийти в полицию
18:05:22 06-05-2025
Результат "декриминализации" закона. Если раньше за избиение уголовка, то теперь драчунам раздолье. Бей слабого, ничего тебе не будет.
19:43:13 06-05-2025
Этот мужчина, которого избили, торговал на базарчике, около Маришки. Мы с мужем, часто были его покупателями. Хороший, приветливый. Очень жаль, что его больше нет. Он был инвалид, ставил машину на место для инвалидов. Там же есть камеры видеонаблюдения... Должны найти виновника...
23:36:13 06-05-2025
Грустно... И за дедушку и за вспыльчивого молодого. Один умер раньше времени, второй лучшие годы в тюрьме проведет. Грустно...
07:10:46 07-05-2025
нужна свободная продажа оружия,зная,что у дедушки ствол,подонок не полез бы на него. этого зверька нашли,говорит,что защищался,сначала брызнул из баллончика,а потом избил. за слова и то недоказанные врача педиатра,женщину под 70 посадили на 5,5 лет реально,а такой подонок отделается условкой.
10:38:44 07-05-2025
Гость (07:10:46 07-05-2025) нужна свободная продажа оружия,зная,что у дедушки ствол,подо... если бы была свободная продажа оружия то убийца был бы со стволом 100%. Деда бы просто застрелили и возможно рядом еще кого нибудь шальными пулями ранили или убили. Нет это не вариант. Вариант это публичное жестокое наказание этой парочки с полной конфискацией имущества и наказание их родственников за родство с ними. Это хоть какой то эффект даст
11:37:48 07-05-2025
Это общество уже не исправить, Господь, ЖГИ!!!
13:39:38 07-05-2025
Мимопроходящий (11:37:48 07-05-2025) Это общество уже не исправить, Господь, ЖГИ!!!... а еслиф на мониторе написать "Песах" - спасусь?
13:32:43 07-05-2025
А почему "Барнаулец", может гастарбайтер какой деда избил! Или уже установили личность преступника ?
10:07:38 13-05-2025
Оказалось что бывший сотрудник, так что без Бастрыкина не разобраться
10:32:48 13-05-2025
Надо Бастрыкина привлекать иначе отмажется, уже почти