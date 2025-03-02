В Барнауле автобус чуть не сбил ребенка, который переходил дорогу на красный
Несовершеннолетний испугался и убежал
02 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22
В Барнауле ребенок переходил на красный сигнал светофора и чуть не спровоцировал серьезное ДТП, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, трагедия едва не случилась 28 февраля в 10:30 перед остановкой "Островского".
"Водитель автобуса № 53 чуть не сбил мальчика, который пошел на красный сигнал светофора для пешеходов, да еще и вне перехода. Автобус перекрыл почти все движение", – рассказал свидетель.
По его словам, сам ребенок отделался лишь испугом и убежал.
08:26:24 02-03-2025
С чего писатель решил что ребёнок испугался ? А если специально ?