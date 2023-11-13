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В Барнауле автобус с детьми врезался в трактор, выехавший на встречку

Дети и сопровождавшие их взрослые ехали в медучреждение для прохождения диспансеризации

13 ноября 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле в понедельник утром, 13 ноября, произошло ДТП с участием учеников одной из спортивных школ города, сообщает прокуратура Алтайского края.

ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Трактор-погрузчик выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом, перевозившим группу детей.

"Несовершеннолетние и их сопровождающие следовали в медицинское учреждение для прохождения диспансеризации. По предварительной информации, травмы получил 10-летний мальчик и его тренер", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 9

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Гость

11:49:12 13-11-2023

ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комитет по образованию администрации города от ГИБДД города, "по шапке получили" за многочисленные нарушения в области безопасности перевозок детей и подростков! И вот опять(снова)!?

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Гость

12:01:29 13-11-2023

Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... получили ли?

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Гость

12:46:38 13-11-2023

Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... По такой логике, надо было еще всем трактаристам по лещу раздать.

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Элен без ребят

13:48:47 13-11-2023

Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... а какое отношение это имеет к выехавшему на встречку трактору?

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Гость

16:44:25 13-11-2023

Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... Только непонятно причём тут спорткомитет? Все детские "спортивные" школы находятся под управлением Министерства Образования (и, соответственно, тренера теперь только успевают писать отчёты (как и учителя).

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Виктор

12:11:22 13-11-2023

ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комитет по образованию администрации города от ГИБДД города, "по шапке получили" за многочисленные нарушения в области безопасности перевозок детей и подростков! И вот опять(снова)!? Ну тогда бы тракторист на встречку бы не выехал? Еще неизвестно в каком состоянии был?

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Прохожий

14:30:54 13-11-2023

Эти трактористы как ужаленные носятся по городу. Ужс.

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Гость

15:43:14 13-11-2023

20-летний водитель погрузчика, который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции. Как я писал. Только водителю автобуса тоже протокол. Из за ушлепка.

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Гость

17:50:25 13-11-2023

По полям По полям Синий трактор едет к нам! У него в кабине -дядя С бадуна- и прет не глядя Прямо по полям

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