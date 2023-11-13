В Барнауле автобус с детьми врезался в трактор, выехавший на встречку
Дети и сопровождавшие их взрослые ехали в медучреждение для прохождения диспансеризации
13 ноября 2023, 11:34, ИА Амител
В Барнауле в понедельник утром, 13 ноября, произошло ДТП с участием учеников одной из спортивных школ города, сообщает прокуратура Алтайского края.
ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Трактор-погрузчик выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом, перевозившим группу детей.
"Несовершеннолетние и их сопровождающие следовали в медицинское учреждение для прохождения диспансеризации. По предварительной информации, травмы получил 10-летний мальчик и его тренер", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.
11:49:12 13-11-2023
ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комитет по образованию администрации города от ГИБДД города, "по шапке получили" за многочисленные нарушения в области безопасности перевозок детей и подростков! И вот опять(снова)!?
12:01:29 13-11-2023
Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... получили ли?
12:46:38 13-11-2023
Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... По такой логике, надо было еще всем трактаристам по лещу раздать.
13:48:47 13-11-2023
Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... а какое отношение это имеет к выехавшему на встречку трактору?
16:44:25 13-11-2023
Гость (11:49:12 13-11-2023) ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комите... Только непонятно причём тут спорткомитет? Все детские "спортивные" школы находятся под управлением Министерства Образования (и, соответственно, тренера теперь только успевают писать отчёты (как и учителя).
12:11:22 13-11-2023
ХМ, а между тем только 2 недели назад, Спорткомитет и Комитет по образованию администрации города от ГИБДД города, "по шапке получили" за многочисленные нарушения в области безопасности перевозок детей и подростков! И вот опять(снова)!? Ну тогда бы тракторист на встречку бы не выехал? Еще неизвестно в каком состоянии был?
14:30:54 13-11-2023
Эти трактористы как ужаленные носятся по городу. Ужс.
15:43:14 13-11-2023
20-летний водитель погрузчика, который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции. Как я писал. Только водителю автобуса тоже протокол. Из за ушлепка.
17:50:25 13-11-2023
По полям По полям Синий трактор едет к нам! У него в кабине -дядя С бадуна- и прет не глядя Прямо по полям