В Барнауле автобус с детьми врезался в трактор, выехавший на встречку

Дети и сопровождавшие их взрослые ехали в медучреждение для прохождения диспансеризации

13 ноября 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле в понедельник утром, 13 ноября, произошло ДТП с участием учеников одной из спортивных школ города, сообщает прокуратура Алтайского края.

ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Трактор-погрузчик выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом, перевозившим группу детей.

"Несовершеннолетние и их сопровождающие следовали в медицинское учреждение для прохождения диспансеризации. По предварительной информации, травмы получил 10-летний мальчик и его тренер", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.