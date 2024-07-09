В Барнауле автомобиль после столкновения приземлился на крышу

Другое авто также получило серьезные повреждения

09 июля 2024, 07:45, ИА Амител

ДТП у "Ашана" / Кадры из видео: Go_Barnaul

В Барнауле в ночь с 8 на 9 июля произошло серьезное ДТП возле ТРЦ Galaxy со стороны "Ашана" на проспекте Строителей, сообщает Go_Barnaul.

На кадрах видно, как одна из легковушек с серьезными повреждениями стоит на проезжей части, а опрокинутая лежит на тротуаре.

На месте аварии работали медики, пожарные и полицейские. Информация о пострадавших и обстоятельствах инцидента уточняется.