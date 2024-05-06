В Барнауле автомобиль сбил дорожный знак

ДТП случилось на улице Цеховой

06 мая 2024, 12:10, ИА Амител

ДТП на улице Цеховой / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле легковой автомобиль сбил дорожный знак, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло утром 6 мая на улице Цеховой рядом с заправкой Evolution.

На фото видно, что машина передними колесами выехала на газон и повалила знак, указывающий направления в сторону проспекта Калинина.

При каких обстоятельствах случилось происшествие и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Утром 6 мая в Барнауле другой автомобиль выскочил на трамвайные пути.