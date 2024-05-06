В Барнауле автомобиль сбил дорожный знак
ДТП случилось на улице Цеховой
06 мая 2024, 12:10, ИА Амител
ДТП на улице Цеховой / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле легковой автомобиль сбил дорожный знак, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло утром 6 мая на улице Цеховой рядом с заправкой Evolution.
На фото видно, что машина передними колесами выехала на газон и повалила знак, указывающий направления в сторону проспекта Калинина.
При каких обстоятельствах случилось происшествие и есть ли пострадавшие, не уточняется.
Утром 6 мая в Барнауле другой автомобиль выскочил на трамвайные пути.
12:50:01 06-05-2024
Обстоятельства предсказуемы. С Комсомолького все вваливают на бешеной скорости, а тут этот поворот возле АЗС, ещё и знаков наставили.