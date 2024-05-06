Автомобиль выскочил на трамвайные пути в Барнауле

Движение вагонов остановлено

06 мая 2024, 09:15, ИА Амител

ДТП на улице Попова / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 6 мая легковой автомобиль выскочил на трамвайные пути, сообщают пользователи 2ГИС и социальных сетей.

ДТП случилось на улице Попова напротив дома № 73а – на участке между улицами Энтузиастов и Антона Петрова.

На кадрах видно, что машина перегородила путь электротранспорту в обоих направлениях. На месте собираются вагоны.

В целом по городу пробки оцениваются в 5 баллов. Заторы есть на Павловском тракте, улице Власихинской, шоссе Ленточный бор и других участках.