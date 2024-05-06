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Автомобиль выскочил на трамвайные пути в Барнауле

Движение вагонов остановлено

06 мая 2024, 09:15, ИА Амител

ДТП на улице Попова / Фото: 2ГИС
ДТП на улице Попова / Фото: 2ГИС

В Барнауле утром 6 мая легковой автомобиль выскочил на трамвайные пути, сообщают пользователи 2ГИС и социальных сетей.

ДТП случилось на улице Попова напротив дома № 73а – на участке между улицами Энтузиастов и Антона Петрова.

На кадрах видно, что машина перегородила путь электротранспорту в обоих направлениях. На месте собираются вагоны.

В целом по городу пробки оцениваются в 5 баллов. Заторы есть на Павловском тракте, улице Власихинской, шоссе Ленточный бор и других участках.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

09:39:53 06-05-2024

ПОЧЕМУ ВЫСКОЧИЛА??? Говорите А - говорите и Б!

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Гость

10:06:12 06-05-2024

Гость (09:39:53 06-05-2024) ПОЧЕМУ ВЫСКОЧИЛА??? Говорите А - говорите и Б!... Потому что водила Д

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Гость

10:26:27 06-05-2024

Лучше на трамвайные пути выскочить, чем в "зад" впереди едующего или пешехода задавить, если "проспал" ПП.

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Гость

10:44:55 06-05-2024

а почему молчат про кадра с Цеховой,как он там живописно снес указатель на Заправке Эволюшен

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