Автомобиль выскочил на трамвайные пути в Барнауле
Движение вагонов остановлено
06 мая 2024, 09:15, ИА Амител
ДТП на улице Попова / Фото: 2ГИС
В Барнауле утром 6 мая легковой автомобиль выскочил на трамвайные пути, сообщают пользователи 2ГИС и социальных сетей.
ДТП случилось на улице Попова напротив дома № 73а – на участке между улицами Энтузиастов и Антона Петрова.
На кадрах видно, что машина перегородила путь электротранспорту в обоих направлениях. На месте собираются вагоны.
В целом по городу пробки оцениваются в 5 баллов. Заторы есть на Павловском тракте, улице Власихинской, шоссе Ленточный бор и других участках.
09:39:53 06-05-2024
ПОЧЕМУ ВЫСКОЧИЛА??? Говорите А - говорите и Б!
10:06:12 06-05-2024
Гость (09:39:53 06-05-2024) ПОЧЕМУ ВЫСКОЧИЛА??? Говорите А - говорите и Б!... Потому что водила Д
10:26:27 06-05-2024
Лучше на трамвайные пути выскочить, чем в "зад" впереди едующего или пешехода задавить, если "проспал" ПП.
10:44:55 06-05-2024
а почему молчат про кадра с Цеховой,как он там живописно снес указатель на Заправке Эволюшен