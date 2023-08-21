В Барнауле бабушка через "инкассатора" отправила 6 млн рублей на "безопасный счет"
Для большей правдоподобности мошенники давали женщине "акт приема передачи наличных"
21 августа 2023, 11:37, ИА Амител
В Алтайском крае пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег после тревожного звонка из "банка", сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 82-летняя жительница Барнаула, которой позвонила неизвестная женщина и заявила, что с трех счетов пенсионерки в различных банках похищены деньги.
"Чтобы их вернуть, потерпевшей необходимо было снять их и перевести на "безопасные счета". Она отказалась это делать, потому что плохо ориентировалась в финансовых операциях. Тогда незнакомка предложила другой вариант - потерпевшей будет лично приезжать "инкассатор", которому нужно будет передавать деньги", - рассказали в ведомстве.
Женщина начала снимать в банкоматах частями имеющиеся сбережения и передавать деньги курьерам.
Для большей правдоподобности женщине передавали "акт приема передачи наличных", в котором она ставила свою подпись.
11:57:59 21-08-2023
Как она сняла в банкомате 6 миллионов? Там же лимиты и все такое. Я когда снял 100 тыс за раз, мне карту заблокировали.
12:25:47 21-08-2023
а говорят пенсионеры плохо живут, откуда у них столько денег?
12:42:51 21-08-2023
Гость (12:25:47 21-08-2023) а говорят пенсионеры плохо живут, откуда у них столько денег... Зависть плохое качество. Бабушке 82 года. Она копила всю жизнь и пенсия после 80 лет 30тыс. Тебе должна была отдать?
12:52:48 21-08-2023
Гость (12:42:51 21-08-2023) Зависть плохое качество. Бабушке 82 года. Она копила ... мне не надо, детям и внукам могла бы помочь.
15:22:54 21-08-2023
Гость (12:52:48 21-08-2023) мне не надо, детям и внукам могла бы помочь.... Может это дети ей помогали. Моя соседка по даче допомогалась - подписала всё детям и внукам(дачу, квартиру и с пенсии помогала), а они всё продали и поместили её в дом престарелых.
12:14:38 22-08-2023
Гость (12:42:51 21-08-2023) Зависть плохое качество. Бабушке 82 года. Она копила ... 30тыс))) как раз сумма, что бы насобирать 6 миллионов)) Фейк очередной....
17:33:04 21-08-2023
Гость (12:25:47 21-08-2023) а говорят пенсионеры плохо живут, откуда у них столько денег... бабушки "божьи одуванчики", которые торгуют на рынке круглый год) не поверите сколько они зарабатывают) но это надо уметь. Моя бабуля пробовала, не смогла, скромное воспитание и отсутствие актерского таланта помешало успешному стартапу)
12:24:11 22-08-2023
Иван (17:33:04 21-08-2023) бабушки "божьи одуванчики", которые торгуют на рынке круглы... у каждой миллионы в банке на 10 счетах лежат......
13:02:16 21-08-2023
Надо было человеку лям отдать, оба пришли с паспортами в офис банка, так сбежалась куча безопасников и этот лям чуть-ли не с Москвой согласовывали.
15:47:23 21-08-2023
Гость. (13:02:16 21-08-2023) Надо было человеку лям отдать, оба пришли с паспортами в офи... у меня такая же ситуация, покупала квартиру, лежали деньги на первоначальный взнос, пришла снимать, а они говорят все что свыше миллиона - по заявлению через службу безопасности в течении 5 рабочих дней. В данном случае только такие же мошенники в службе безопасности банков сидят и помогают.
13:19:56 21-08-2023
Бабушку конечно жалко, но как-то тепло и приятно стало от осознания того, что наши пенсионеры имеют средства к существованию в таких объемах. Отличная новость своего рода
13:51:16 21-08-2023
Пенсионеры когда пора платить коммуналку - пенсия 10 тысяч! как прожить????... Пенсионеры когда звонят мошенники - Куда миллионы нести????
14:06:10 21-08-2023
Да сказки это все! Нет никакой бабушки с ее лимонами. Заказная статейка.
15:06:35 21-08-2023
Как только приходит зарплата, начинаются звонки от лейтенантов полиции. Зелёный банк, если что.
15:13:00 21-08-2023
Гость (15:06:35 21-08-2023) Как только приходит зарплата, начинаются звонки от лейтенант... Вообще за последние лет 10 никто никогда не звонил из мошенников. банки разные.
09:34:35 22-08-2023
Гость (15:13:00 21-08-2023) Вообще за последние лет 10 никто никогда не звонил из мошенн... А я вообще лет 15 простудными заболеваниями не болел. Значит ваши эти гриппы-ковиды-орви выдумка?
16:59:47 21-08-2023
Мне звонили из ВТБ, якобы. Ответила, что сейчас приду в офис с полицией. Отстали
20:30:20 21-08-2023
А мне просто из полиции, то ли капитан, то ли майор, Кирилл какой-то. Был строг.
08:35:25 22-08-2023
Гость, у вас проблемы с математикой. Даже при пенсии в 30тыс.руб, бабушке на 6млн. руб. надо было копить 20 лет( не пить, не есть, не платить ЖКХ) . Всю жизнь копить не катит, в 1991 году всех обобрали как липок. И 20 лет назад ей было 62 года, пенсию в 30тыс. руб она получает всего 2 года. Завись здесь не при чем. Может бабушка чья то родственница. Помните, бывший губер республики Алтай, у его тещи в Сочи 8 объектов недвижимости. Вот такая скромная бабушка.
09:27:27 22-08-2023
Ребята, вас не волнует, что полно мошенников, которых никто не находит. Вас интересует зачем бабушке столько денег.
12:16:39 22-08-2023
Гость (09:27:27 22-08-2023) Ребята, вас не волнует, что полно мошенников, которых никто ... побольше верьте в Фейки.
12:50:17 22-08-2023
вероятнее всего эту бабушку развели украинцы прямо с украины. Случаев мошенников украинцев полно. Но мошенники ли это???? Эти 6 миллионов пошли им на войну с Россией. Вопрос такой - раз эта сумма такая большая то вред России принесет вполне конкретный и этот случай можно уже назвать терактом. Банк сделавший перевод денег туда возможно не недоглядел а учавствовал в теракте. Почему это не пресекает контррразведка ааа? Получается банки работают на вражескую армию а?