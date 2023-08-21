В Барнауле бабушка через "инкассатора" отправила 6 млн рублей на "безопасный счет"

Для большей правдоподобности мошенники давали женщине "акт приема передачи наличных"

21 августа 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму денег после тревожного звонка из "банка", сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 82-летняя жительница Барнаула, которой позвонила неизвестная женщина и заявила, что с трех счетов пенсионерки в различных банках похищены деньги.

"Чтобы их вернуть, потерпевшей необходимо было снять их и перевести на "безопасные счета". Она отказалась это делать, потому что плохо ориентировалась в финансовых операциях. Тогда незнакомка предложила другой вариант - потерпевшей будет лично приезжать "инкассатор", которому нужно будет передавать деньги", - рассказали в ведомстве.

Женщина начала снимать в банкоматах частями имеющиеся сбережения и передавать деньги курьерам.

Для большей правдоподобности женщине передавали "акт приема передачи наличных", в котором она ставила свою подпись.