НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионер-миллионер стал просто пенсионером после звонка из "полиции"

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края к бдительности и не верить каждому позвонившему

14 августа 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае аферисты, используя один из самых распространенных методов, похитили у пенсионера более 1,3 млн рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 72-летний житель Барнаула, которому накануне позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он заявил, что мошенники пытаются взять кредит на имя мужчины, который необходимо аннулировать, взяв заем самому.

Далее позвонил якобы сотрудник банка, по инструкции которого пенсионер на указанный счет перевел 1,17 млн рублей личных накоплений, а также взял 200 тысяч рублей в кредит и тоже перевел.

"Поняв, что попал в руки мошенников, обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по факту "мошенничества в особо крупном размере". Правоохранители в очередной раз призвали жителей края к бдительности и не верить каждому позвонившему, особенно если разговор касается ваших финансов.

Ранее в Алтайском крае супруги перестали быть миллионерами после тревожного звонка из "полиции".

Фото: unsplash.com

В Бийске подросток и его мама помешали мошенникам заполучить 100 тысяч рублей

Ребенка "наняли" курьером и попросили отправить деньги, полученные от таксиста, на счет. Однако вместо этого вместе со своей матерью они обратились в полицию
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники

Комментарии 11

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Гость

11:10:12 14-08-2023

Перевел свои, взял кредит и тоже перевел - грамотный пенсионер, в интернете шарит. Был бы потупее, остался бы с деньгами

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Гость

11:34:02 14-08-2023

Всё у нас пенсионеры бедные... А как не потерпевший, так минимум лям своих денег имеет...

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Гость

12:30:56 14-08-2023

Гость (11:34:02 14-08-2023) Всё у нас пенсионеры бедные... А как не потерпевший, так мин... Да они деньги складывают, ничего не покупают, носят старье, живут в убитых квартирах, продукты то же по минимуму, ну раз не нужны деньги, хотьбы детям или внукам отдавали, все равно им все накопления достанутся, но стариков все равно жаль, они наивные, государственным структурам верят больше чем себе.

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Гость

11:49:31 14-08-2023

По статистике вообще такие дела расследуются? Есть надежда что вернут или это глухое дело?

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Гость

11:58:16 14-08-2023

Мне недавно тоже звонили "полицейские", судя по телефонному коду - аж из Нидерландов. Я попросил их прислать мне повестку. До сих пор жду.

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Гость

12:00:12 14-08-2023

По-моему, потерпевшие что-то не договаривают. Скорее всего, им предложили положить деньги под большой процент и взять для этого еще кредит. А так, звучит нелепо.

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Гость

12:24:11 14-08-2023

Гость (12:00:12 14-08-2023) По-моему, потерпевшие что-то не договаривают. Скорее всего, ... Думаю что на 100 сообразивших находится один доверчивый, который поведется. Старики они такие, уже туго соображают, поэтому доверяют и слушаются. Я еще 5-7 лет наза говорил, что именно с украины идет массовый обзвон, а меня тут высмеивали, мол, везде вам украина мерещится. Теперь вопросов нет? А обзвоны колоссально массовые, только у меня на телефоне за 5-6 лет сохранено около 40 входящих мне звонков от мошенников. Запись разговоров - клевая штука. Очень жаль что современные телефоны уже автоматически не пишут разговоры, дурацкие правовые ограничения, не записывать без оповещения собеседника.

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Гость

12:35:22 14-08-2023

Легче стало деду, реже стал дышать.

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Гость

12:49:20 14-08-2023

У него вообще родных нет, что оверлям денег просто так лежит? Или это у него так... карманные деньги?

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Гость

13:03:55 14-08-2023

Мне тоже звонили из" правоохранительных" органов.Пришлось спросить:чей Крым.Сказали,а что вы сами не знаете?Сказала,что с дурами из Украины не разговариваю.Больше не звонят.

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Илья С

20:07:45 14-08-2023

У меня на днях маму по этой же схеме развели. Полиции пофиг, говорим телефон на связи, мошенники продолжают ей звонить займитесь. А в ответ тишина, похоже в доли!

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