В Барнауле пенсионер-миллионер стал просто пенсионером после звонка из "полиции"

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края к бдительности и не верить каждому позвонившему

14 августа 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае аферисты, используя один из самых распространенных методов, похитили у пенсионера более 1,3 млн рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 72-летний житель Барнаула, которому накануне позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он заявил, что мошенники пытаются взять кредит на имя мужчины, который необходимо аннулировать, взяв заем самому.

Далее позвонил якобы сотрудник банка, по инструкции которого пенсионер на указанный счет перевел 1,17 млн рублей личных накоплений, а также взял 200 тысяч рублей в кредит и тоже перевел.

"Поняв, что попал в руки мошенников, обратился в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по факту "мошенничества в особо крупном размере". Правоохранители в очередной раз призвали жителей края к бдительности и не верить каждому позвонившему, особенно если разговор касается ваших финансов.

Ранее в Алтайском крае супруги перестали быть миллионерами после тревожного звонка из "полиции".