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В Барнауле байкер погиб из-за дорожной неровности

Пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести

11 июля 2024, 12:00, ИА Амител

В Барнауле вечером 10 июля на улице Весенней погиб 37-летний водитель мотоцикла, сообщает городская Госавтоинспекция.

"Мужчина на мотоцикле Honda двигался по Лесному тракту, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – дорожную неровность, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. 40-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Барнаул ДТП

Комментарии 9

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Гость

12:04:08 11-07-2024

Я один раз проехала на мотоцикле - больше не сяду!!! Полная незащищенность.

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Мусик

13:17:51 11-07-2024

Гость (12:04:08 11-07-2024) Я один раз проехала на мотоцикле - больше не сяду!!! Полная ... мне вот от одного взгляда на этих самоубийц страхово.
а вот как на истребителях летают - вообще ума не приложу.
бочка керосина на рекактивном двигле + бк на скорости 2500...

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Гость

12:57:06 11-07-2024

Сегодня там гаишники с дорожниками ямы замеряют.

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Мусик

13:23:12 11-07-2024

Гость (12:57:06 11-07-2024) Сегодня там гаишники с дорожниками ямы замеряют.... углУбить? расшЫрить? неужто закопать???

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Гость

14:39:34 11-07-2024

Мусик (13:23:12 11-07-2024) углУбить? расшЫрить? неужто закопать???... поставить знак 1.16 "неровная дорога"

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Мусик

15:33:16 11-07-2024

Гость (14:39:34 11-07-2024) поставить знак 1.16 "неровная дорога"... согласен, закопать - не вариант.

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Гость

15:31:24 11-07-2024

дорожной неровности ----- Шта? Какая, нафиг, неровность??? Там ямища конкретная, грузовиками продавленная и уже давно.

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Старый гость

19:13:59 11-07-2024

И никто не вспомнил что погибший платил транспортный налог в том числе и на содержание дорого общего пользования.

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Гость

00:57:44 12-07-2024

Когда ночью на Красноармейском такой вот "байкер" выкручивает газульку до визга, будя несколько кварталов, почему-то с надеждой думаешь о дорожных неровностях...

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