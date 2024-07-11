В Барнауле байкер погиб из-за дорожной неровности
Пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести
11 июля 2024, 12:00, ИА Амител
В Барнауле вечером 10 июля на улице Весенней погиб 37-летний водитель мотоцикла, сообщает городская Госавтоинспекция.
"Мужчина на мотоцикле Honda двигался по Лесному тракту, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – дорожную неровность, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в ведомстве.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. 40-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
12:04:08 11-07-2024
Я один раз проехала на мотоцикле - больше не сяду!!! Полная незащищенность.
13:17:51 11-07-2024
Гость (12:04:08 11-07-2024) Я один раз проехала на мотоцикле - больше не сяду!!! Полная ... мне вот от одного взгляда на этих самоубийц страхово.
а вот как на истребителях летают - вообще ума не приложу.
бочка керосина на рекактивном двигле + бк на скорости 2500...
12:57:06 11-07-2024
Сегодня там гаишники с дорожниками ямы замеряют.
13:23:12 11-07-2024
Гость (12:57:06 11-07-2024) Сегодня там гаишники с дорожниками ямы замеряют.... углУбить? расшЫрить? неужто закопать???
14:39:34 11-07-2024
Мусик (13:23:12 11-07-2024) углУбить? расшЫрить? неужто закопать???... поставить знак 1.16 "неровная дорога"
15:33:16 11-07-2024
Гость (14:39:34 11-07-2024) поставить знак 1.16 "неровная дорога"... согласен, закопать - не вариант.
15:31:24 11-07-2024
дорожной неровности ----- Шта? Какая, нафиг, неровность??? Там ямища конкретная, грузовиками продавленная и уже давно.
19:13:59 11-07-2024
И никто не вспомнил что погибший платил транспортный налог в том числе и на содержание дорого общего пользования.
00:57:44 12-07-2024
Когда ночью на Красноармейском такой вот "байкер" выкручивает газульку до визга, будя несколько кварталов, почему-то с надеждой думаешь о дорожных неровностях...