В Барнауле байкер погиб из-за дорожной неровности

В Барнауле вечером 10 июля на улице Весенней погиб 37-летний водитель мотоцикла, сообщает городская Госавтоинспекция.

"Мужчина на мотоцикле Honda двигался по Лесному тракту, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – дорожную неровность, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в ведомстве.