В Барнауле бесплатно пройдут детские творческие мастер-классы и соревнования

На площадке будет работать яркая фотозона с фотографом, все участники получат памятные подарки

05 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

В Барнауле стартует проект "Дворовый семейный калейдоскоп: театр и творчество для всех". В рамках проекта пройдут бесплатные мероприятия для детей в разных районах города.

"Дети и их родители смогут принять участие в творческих мастер-классах по театральному искусству. Все желающие попробуют упражнения на развитие актерской мимики и жестов и творческого мышления, поработают над дикцией, произношением, эмоциональным выражением и переживанием роли, а также изучат основные принципы сценического движения", – рассказали организаторы проекта.

Дети вместе с родителями смогут показать свои актерские таланты в итоговом спектакле, где на практике попробуют применить все полученные навыки и знания.

Кроме того, для семей пройдут мастер-классы по рисованию, изготовлению персонажей из фетра и спортивные соревнования.

На площадке будет работать яркая фотозона с фотографом. Все участники получат памятные подарки.

Расписание мероприятий:

6 сентября (пятница) – Железнодорожный район, 18:00-20:00, дворы от Северо-Западной до 2-й Северо-Западной;

7 сентября (суббота) – Индустриальный район, 11:00-13:00, Ленинградская аллея;

8 сентября (воскресенье) – Железнодорожный район, 11:00-13:00, дворы от Телефонной до Северо-Западной;

13 сентября (пятница) – Ленинский район, 18:00-20:00, Аллея Исакова (от Покровской до Малахова);

14 сентября (суббота) – Индустриальный район, 11:00-13:00, Мизюлинская роща;

15 сентября (воскресенье) – Ленинский район, 11:00-13:00, дворы по улице Исакова (от Малахова до Островского).

Справка:



Цель проекта "Дворовый семейный калейдоскоп: театр и творчество для всех" – это проведение выездных мероприятий в разные районы (дворы) Барнаула, которые объединят не менее 400 участников, желающих развиваться в театральном направлении, заниматься различными видами прикладного творчества и спортом.



Проект "Дворовый семейный калейдоскоп: театр и творчество для всех" реализуется при поддержке "Росмолодежь. Гранты". Мероприятие пройдет при поддержке Центра всестороннего развития детей и взрослых "Академикс".