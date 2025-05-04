В Барнауле без холодной воды остались десятки зданий
Ориентировочно повреждения водопровода устранят к 20:30 4 мая
04 мая 2025, 10:05, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остались десятки жилых зданий, бойлерная и административные учреждения. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
В данный момент аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 500 мм по улице Беляева, 41. Холодное водоснабжение на время ремонта ограничено по следующим адресам:
- ул. Чудненко, 81, 81а, 83, 91;
- ул. Чихачева, 12/1, 12/2, 12а (бойлерные), 14, 16;
- ул. 40 лет Октября, 1а, 2, 4, 19а, 21, 23, 24, 28, 92;
- ул. Э. Алексеевой, 40, 43, 55, 58;
- ул. Сухова, 77а;
- ул. Беляева, 31, 35 (учреждения);
- ул. Глушкова, 6, 28а, 34, 7а;
- ул. Малахова, 26, 26а, 26б (административные здания).
Подвоз воды организовали по следующим адресам:
- ул. Чудненко, 81, 83, 91;
- ул. 40 лет Октября, 2;
- ул. Чихачева, 12/1, 12/2, 14, 16.
Ориентировочно все неполадки устранят к 20:30.
10:29:46 04-05-2025
А без воды ни туды и не суды...
10:35:23 04-05-2025
Воду отключили так же и на Сухова П 62а
15:42:06 04-05-2025
что за лукавые формулировки? Так и пишите, что никакой воды нет, ни горячей, ни холодной.
В декабре сидели два дня без воды из-за аврии на этом же самом месте. Теперь каждые полгода традиция будет?