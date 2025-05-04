НОВОСТИОбщество

В Барнауле без холодной воды остались десятки зданий

Ориентировочно повреждения водопровода устранят к 20:30 4 мая

04 мая 2025, 10:05, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остались десятки жилых зданий, бойлерная и административные учреждения. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

В данный момент аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 500 мм по улице Беляева, 41. Холодное водоснабжение на время ремонта ограничено по следующим адресам:

  • ул. Чудненко, 81, 81а, 83, 91;
  • ул. Чихачева, 12/1, 12/2, 12а (бойлерные), 14, 16;
  • ул. 40 лет Октября, 1а, 2, 4, 19а, 21, 23, 24, 28, 92;
  •  ул. Э. Алексеевой, 40, 43, 55, 58;
  • ул. Сухова, 77а;
  •  ул. Беляева, 31, 35 (учреждения);
  • ул. Глушкова, 6, 28а, 34, 7а;
  • ул. Малахова, 26, 26а, 26б (административные здания).

Подвоз воды организовали по следующим адресам: 

  • ул. Чудненко, 81, 83, 91;
  • ул. 40 лет Октября, 2;
  • ул. Чихачева, 12/1, 12/2, 14, 16.

Ориентировочно все неполадки устранят к 20:30.

Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

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НОВОСТИОбщество
Барнаул вода Водоснабжение

Комментарии 3

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.....

10:29:46 04-05-2025

А без воды ни туды и не суды...

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Татьяна

10:35:23 04-05-2025

Воду отключили так же и на Сухова П 62а

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Мария

15:42:06 04-05-2025

что за лукавые формулировки? Так и пишите, что никакой воды нет, ни горячей, ни холодной.
В декабре сидели два дня без воды из-за аврии на этом же самом месте. Теперь каждые полгода традиция будет?

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