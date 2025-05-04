В Барнауле без холодной воды остались десятки зданий

Ориентировочно повреждения водопровода устранят к 20:30 4 мая

04 мая 2025, 10:05, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остались десятки жилых зданий, бойлерная и административные учреждения. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

В данный момент аварийная бригада устраняет повреждение водопровода диаметром 500 мм по улице Беляева, 41. Холодное водоснабжение на время ремонта ограничено по следующим адресам:

ул. Чудненко, 81, 81а, 83, 91;

ул. Чихачева, 12/1, 12/2, 12а (бойлерные), 14, 16;

ул. 40 лет Октября, 1а, 2, 4, 19а, 21, 23, 24, 28, 92;

ул. Э. Алексеевой, 40, 43, 55, 58;

ул. Сухова, 77а;

ул. Беляева, 31, 35 (учреждения);

ул. Глушкова, 6, 28а, 34, 7а;

ул. Малахова, 26, 26а, 26б (административные здания).

Подвоз воды организовали по следующим адресам:

ул. Чудненко, 81, 83, 91;

ул. 40 лет Октября, 2;

ул. Чихачева, 12/1, 12/2, 14, 16.

Ориентировочно все неполадки устранят к 20:30.