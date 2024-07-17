В мэрии рассказали, какие работы уже выполнили

17 июля 2024, 09:44, ИА Амител

Благоустроенный двор / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле благоустраивают 15 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в городской администрации.

Отмечается, что асфальтирование уже выполнили по ул. Георгиева, 4, Энтузиастов, 13, Научный городок, 21, Георгия Исакова, 210, Островского, 16, 80-й Гвардейской Дивизии, 26, Водопроводной, 103, 105, Белинского, 15 и пр. Ленина, 54.

В восьми дворах также устроили парковочные места, в четырех – установили урны и скамейки, в двух – возвели ограждения и в 21-м – сделали освещение.

"Также при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах обустроят еще 26 новых парковочных карманов, пять контейнерных площадок, а в 38 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование", – пояснили в мэрии.

Всего в 2024 году по нацпроекту благоустроят 39 дворов.