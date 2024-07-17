В Барнауле благоустраивают 15 дворов
В мэрии рассказали, какие работы уже выполнили
17 июля 2024, 09:44, ИА Амител
В Барнауле благоустраивают 15 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в городской администрации.
Отмечается, что асфальтирование уже выполнили по ул. Георгиева, 4, Энтузиастов, 13, Научный городок, 21, Георгия Исакова, 210, Островского, 16, 80-й Гвардейской Дивизии, 26, Водопроводной, 103, 105, Белинского, 15 и пр. Ленина, 54.
В восьми дворах также устроили парковочные места, в четырех – установили урны и скамейки, в двух – возвели ограждения и в 21-м – сделали освещение.
"Также при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах обустроят еще 26 новых парковочных карманов, пять контейнерных площадок, а в 38 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование", – пояснили в мэрии.
Всего в 2024 году по нацпроекту благоустроят 39 дворов.
09:53:23 17-07-2024
Как сюда выложить масштабы звездеца, который является муниципальной собственностью по адресу Павловский тракт 307 к1 ? Жаль нельзя фотографии приложить сюда , может совесть проснулась бы.ни парковки обещанной и заросли леса в придачу , который переодически ломают сильные ветра и оно так вот там ломаное и валяется. УК же ничего сделать. Не может , т.к. этот срач это территория города.