В Барнауле более 20 частных домов до вечера остались без холодной воды

Специалисты обещают закончить ремонт к 20:30

23 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле на улице Садовой, 67в, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Садовая, 48–68,

улица Садовая, 67в–75.

Таким образом, холодное водоснабжение отсутствует в 21 частном доме.

Специалисты обещают устранить повреждение ориентировочно в 20:30.