В Барнауле более 20 частных домов до вечера остались без холодной воды
Специалисты обещают закончить ремонт к 20:30
23 марта 2025, 11:35, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле на улице Садовой, 67в, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Садовая, 48–68,
- улица Садовая, 67в–75.
Таким образом, холодное водоснабжение отсутствует в 21 частном доме.
Специалисты обещают устранить повреждение ориентировочно в 20:30.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.
12:17:40 23-03-2025
Бесконечная история.